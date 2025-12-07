快訊

路面結冰 陸連霍高速發生追撞事故釀9死7傷

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸連霍高速公路上6日發生致命交通事故，造成九死七傷。圖為連霍高速高路部分路段圖像。（新華社）
大陸連霍高速公路上6日發生致命交通事故，造成九死七傷。圖為連霍高速高路部分路段圖像。（新華社）

大陸「連霍高速公路」（江蘇連雲港—新疆霍爾果斯）K3906公里附近（距離新疆烏蘇市區約70公里）6日發生重大交通事故，造成九死七傷。事故發生路段當時局部地區突發大霧天氣，加上當地冬季夜間地面溫度低於零度，造成路面短時間內濕滑結冰。

央視報導，連霍高速K3906公里附近6日晚上10時許，相距一公里的兩個路段接連發生車輛追撞事故（五輛大車、七輛小車），傷員緊急送往醫院接受救治。

報導稱，當地政府第一時間總動員。事故發生後，新疆維吾爾自治區黨委、政府主要負責人第一時間作出安排部署，要求全力解救被困人員;塔城地區、烏蘇市立即啟動應急響應機制，組織公安、應急、消防、衛健等部門趕到現場開展應急救援。新疆維吾爾自治區公安、應急、交通、衛健等部門已組成工作組趕赴當地開展傷員救治、事故原因調查、善後處置等工作。

交通事故 新疆 維吾爾 高速公路

