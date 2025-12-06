快訊

流感病毒進化能力變強？大陸進入呼吸道感染高發季節 專家這樣說

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊，6日發表科普文章稱，根據最近監測情況，預計全大陸流感在12月上中旬達峰的可能性較大。A型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%。圖／取材自北京日報
大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊，6日發表科普文章稱，根據最近監測情況，預計全大陸流感在12月上中旬達峰的可能性較大。A型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%。圖／取材自北京日報

大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊，6日發表科普文章稱，根據最近監測情況，預計全大陸流感在12月上中旬達峰的可能性較大。A型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%。「雖然目前大陸，但這並不代表流感病毒的進化能力變得更強。流感病毒容易發生變化，也就是抗原漂移，這是導致流感季節性流行的原因，並不是流感病毒進化能力越來越強。」

第一財經日報報導，華山醫院感染科副主任王新宇表示，近期醫院送檢病例中，流感陽性檢出率持續上升，兒童青少年患者陽性率更高，但總體就診量與往年持平，整體流感維持在季節性流行的範圍內。

中國疾控中心病毒病所研究員王大燕5日在國家衛生健康委新聞發布會上表示，目前，全大陸共有17個省份流感處於高流行水準，其餘省份處於中流行水準。

對此，南方科技大學公共衛生及應急管理學院教授、國家疾控中心原副主任馮子健表示，最新一輪正在經歷的流感流行季節的流感活動水準較上一個流行季要早一些，目前的活動水準也已略超過去年峰值水準。他指出，據相關統計數據，近十年裡，流感相對嚴重的一年是2017年末至2018年初。

根據中國疾病預防控制中心發布全大陸急性呼吸道傳染病哨點12月4日報告的監測情況，第48周，全大陸哨點醫院報告的流感樣病例數占門急診就診總數的比例（流感樣病例百分比）為9.6%；全大陸哨點醫院門急診流感樣病例中，流感陽性率為51.1%，未超過近三年最高水準。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科王廣發教授指出，大陸疾控部門監測流感的發生以及其流行強度，主要是監測流感樣病例，也就是有上呼吸道感染，發燒、咳嗽以及嗓子疼等症狀的病例，隨機選取這些門診的病人，然後留取上呼吸道分泌物採樣送中疾控檢測。「在流感樣病例中，動態觀察流感病毒的占比。這裡的51%代表每採集100份有流感症狀表現的病例標本，其中51份標本顯示是感染了流感病毒，並不是說全體人群當中51%的人得了流感。」

