香港立法會選舉7日登場 醫管局設抽獎促員工投票

香港立法會選舉明天舉行，港媒報導，香港醫管局昨天向員工發信稱主席范鴻齡將捐出港幣10萬元（約新台幣40.2萬元）禮物，醫護人員憑投票後領取的感謝卡可參加抽獎；多名港府司局長昨天則在社群發文呼籲港人投票，並說盡早選出新一屆立法會有助火災善後及改革。

香港明報今天作上述報導。香港醫管局回覆時確認將舉辦抽獎活動，完成投票的員工可自行選擇是否參與，參加者有機會獲得醫管局職員合作社的禮券，並強調活動旨在鼓勵員工積極履行公民責任。

據報導，香港醫管局向員工表示，范鴻齡捐出禮物以「答謝」同事支持選舉，員工憑感謝卡到所屬醫院的人力資源部蓋印可換取抽獎券，有機會贏取100元的職員合作社禮券，名額970個，另3個特級得獎者將獲1000元職員合作社禮券。

報導另表示，港鐵稍早前為鼓勵香港市民投票，推出「投票有禮」抽獎活動，送出1000元至5萬元不等的電子優惠券，不過港鐵昨天說，因應當前香港社會氣氛，經審慎考慮後取消活動。

此外，港府多個部門及司局長在社群平台呼籲投票。其中政務司長陳國基表示，如期選出新一屆立法會是履行憲制責任，並呼籲港人「化傷痛為砥礪前行的力量」；律政司長林定國則轉載給同事的信，稱尋找真相、為災民尋回公道是「必然之舉，但非一時三刻之事」，同時「為香港未來應該做的事，仍是要做」；文體旅局長羅淑佩提及香港在艱難時刻更要邁步向前，新一屆議員盡快上任有助改革。

本屆立法會改選前，位於新界大埔的宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，目前為止已有159人喪生、31人失聯。有分析指大火慘劇讓這次選舉蒙上陰影，不能對投票率有太高期望；另有聲音質疑，官方為何不顧民情，在香港社會因大火而哀痛之際，如期舉行立法會選舉。

對此，香港選舉管委會主席陸啟康表示，選舉日期在法理上有一定重要性，許多地方對更改選舉日期都有嚴謹規定，香港也不例外。