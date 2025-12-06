陸三大航空抵制赴日旅遊 延長免費退票時程

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸三大航空公司國航、東航、南航發布日本相關航線客票特殊處理通知，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改。在此之前，免費退改簽政策到2025年12月31日結束。

除三大航空公司，海南航空、春秋航空、山東航空、廈門航空等也跟進調整政策，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改。

據澎湃新聞報導，多家大陸航空公司已於11月15日發布日本航線客票處理通知，2025年12月31日前日本進、出港（含經停）的航班免費退改簽。此外，已有多家大陸航空公司司取消或計劃取消赴日航班。

此波調整主要是為因應日本首相高市早苗的「台灣有事」論，大陸當局建議民眾減少赴日旅遊。當時有大陸航司人士表示，赴日航線的調整「要看市場需求」，航空公司目前仍在追蹤和評估旅客的退改簽情況。

此前，大陸官媒央視報導，12月大陸境內到日本的計畫航班逾40%取消，航班取消量逾1,900航次。外電引述航班時刻數據庫AeroRoutes的數據顯示，嚴重依賴旅遊業的札幌和大阪，計劃航班削減比例最高。

