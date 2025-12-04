快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

影響稀土戰略？前廣西主席藍天立遭雙開 被指違背新發展理念

中央社／ 上海4日電
前廣西壯族自治區主席藍天立。新華社
前廣西壯族自治區主席藍天立。新華社

中國前廣西壯族自治區主席藍天立遭開除黨籍與公職。他被指「違背新發展理念和高質量發展要求」以及培植個人勢力。藍天立5月被查落馬後，廣西啟動「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」。

中國官媒央視新聞今天報導，中共中央紀委國家監委對第20屆中央委員、廣西壯族自治區黨委前副書記、自治區政府前主席藍天立嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，藍天立違背「新發展理念和高質量發展要求」，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，在黨內搞拉幫結派，培植個人勢力，結交政治騙子，對抗組織審查；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，貪婪無度，利用職務便利為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

報導說，藍天立構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。依有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予藍天立開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共20大代表、廣西壯族自治區第12次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中共中央紀委國家監委網站5月16日通報，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

5月20日，廣西黨委書記陳剛提出「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，下令深挖嚴查背後的作風問題、腐敗問題。

廣西礦產資源豐富，但當地在發展有色金屬工業的同時也造成嚴重污染，引發中國中央政府關注。陳剛在會議中強調，藍天立涉嫌嚴重違紀違法，「嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境」，教訓極其深刻，並稱「我們堅決不要以犧牲環境、損害老百姓生命健康為代價的GDP」。

港媒星島網6月發布的評論稱，藍天立落馬，外界普遍相信他可能涉及礦藏開採的腐敗行為，除了嚴重污染生態環境，還甚至影響了「國家的稀土戰略」。

自治區 監委 中共

延伸閱讀

黑豹旗／羅東高工晉冠軍戰球員哭翻 冠軍戰拚大魔王有氣勢

監委金門縣巡察 前縣長李炷烽陳情土地問題

指陸「螺獅粉」、「辣條」等以漏洞輸台 監委申請自動調查

監委：中國大陸螺螄粉辣條以小包裹違法輸台 已自動調查

相關新聞

地牛翻身！新疆規模6.0極淺層地震 多地有感搖晃

據中國地震台網正式測定，新疆克孜勒蘇州阿合奇縣下午3時44分發生規模6.0地震，震源深度10公里，阿圖什、阿克蘇、喀什、...

影響稀土戰略？前廣西主席藍天立遭雙開 被指違背新發展理念

中國前廣西壯族自治區主席藍天立遭開除黨籍與公職。他被指「違背新發展理念和高質量發展要求」以及培植個人勢力。藍天立5月被查...

中國生育率直直落…今年新生兒占全球比例 恐首跌破7%

2025年將收官，中國官方尚未公布出生人口數據，有報導引述聯合國人口司預測約871萬人，若此數字精準，意味著中國新生人口...

中國漫記／馭空戟白菜化 民營軍工正改寫全球軍備賽

一場國防產業革命正悄然興起！中國大陸民營公司正以顛覆性姿態重新定義全球軍備格局。「凌空天行」成功試射的高超音速導彈，以驚人的平價宣示未來戰爭的轉變。當國家軍工人才向民間「溢出」、當高端軍備透過民間企業實現平價化，世界的戰略平衡將如何劇烈震盪？

北京故宮76文物 維也納展出

在建院百年之際，北京故宮又有赴國外的展覽。「美美與共—紫禁城生活藏美」展覽12月1日在奧地利維也納藝術史博物館開幕，來自...

17省流感高流行！大陸估12月中旬達峰 未來6至8周防控不能鬆懈

中國目前有17個省分進入流感高流行階段，中國疾控中心預計全國在12月上中旬流感達峰的可能性較大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。