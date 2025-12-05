冰雪假期 帶熱吉林冬遊

一場國防產業革命正悄然興起！中國大陸民營公司正以顛覆性姿態重新定義全球軍備格局。「凌空天行」成功試射的高超音速導彈，以驚人的平價宣示未來戰爭的轉變。當國家軍工人才向民間「溢出」、當高端軍備透過民間企業實現平價化，世界的戰略平衡將如何劇烈震盪？

2025-12-04 07:00