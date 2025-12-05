冰雪假期 帶熱吉林冬遊

吉林省義務教育階段學生3日正式開啟為期5天的「冰雪假期」，全省多地滑雪場、滑冰館客流量明顯增加，冰雪市場「熱」聲一片。 吉林省官方明確，2025年「冰雪假期」期間，該省義務教育階段學校不組織任何形式的課堂教學，全力保障學生充分享受假期時光。吉林省文化和旅遊廳組織39家滑雪場和滑冰館，對中小學生實行免票和家長優惠等政策，降低親子冰雪活動成本。     　中新社報導，因「開板日」遇上「冰雪假期」，吉林梅河口五奎山滑雪場預計3日當天接待遊客約4000人次。滑雪場運營方稱，在雪具領取和滑雪教學上均增加工作人員，以應對激增客流。已有滑雪基礎的小學生孫嘉皓表示，希望在冰雪假期嘗試挑戰更高難度的雪道。

「冰雪假期」不僅有助拉動雪票銷售，還會帶動冰雪裝備銷量，同時也能促進餐飲、住宿、溫泉等配套消費，形成複合型消費結構。

