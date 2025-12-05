兩岸青年 重現贛台抗戰歲月

「抗戰記憶．民族之光—兩岸青年抗戰文化藝術創作展」4日在桃園市婦女館開幕，半年多來，台灣與江西兩地青年走入贛台多個抗戰現場，研究采風，再以書畫創作、陶瓷藝術、海報設計等多樣的形式呈現他們對於抗戰勝利與台灣光復的感懷。即起展出至12月10日。

國民黨副主席季麟連致詞表示，抗戰勝利是中華民族團結奮鬥的成果，軍民犧牲令人感慨萬千，終於能夠戰勝日本，光復台灣，這次欣見兩岸青年了解抗戰，用藝術記憶抗戰，意義非常。

陸軍官校專修班校友會榮譽理事長蔣成龍表示，他的父親在抗戰時負傷後，進入西南運輸處，擔任物資運輸工作，戰爭年代隨時會犧牲，但就像是一點一滴為國家輸血，每一個人都在努力奉獻。

陸軍軍官學校校友總會總會長羅際琴表示，抗戰時期，無論繪畫、歌曲等藝術表現形式，不僅展現藝術家對抗戰的支持，更激勵著民心士氣，台灣光復時牌樓張燈結綵，那也是鮮活的時代藝術，讓人記憶下來。

百歲高齡的江西籍黃埔22期同學曾君發致詞，黃埔軍校師生以生命踐行了不怕犧牲，團結禦侮的誓言，那些畫面仍刻印在他腦海中，他看到年輕人創作的抗戰藝術作品，感覺十分安慰。

主辦方之一的黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢表示，他的父親祖籍江西，因此近年來他常去尋訪抗戰遺址，今年八月間，台灣的黃埔後代與青年學子，先後到江西多處了解課本上缺了一頁的抗戰史，許多人都表示，想不到眼前的旅遊勝境，當年竟是戰場。之後贛台兩地參與者創作了近百幅的作品，形式多樣，他們以戰爭與和平為主題創作，反映出他們對於當下的思考，和平何其不易。

參與本次創作的王先雷與方辰，都是黃埔後代，方辰說，他的爺爺方國元先生在台兒莊大戰中負傷後，投考黃埔軍校第16期，爺爺身上的傷疤，成了家族的抗戰記憶，他想用自己的筆，表達這份情感；王先雷的祖父王仲廉將軍畢業於黃埔一期，王先雷說，他這次創作海報的主題，主要是表現台灣光復後，同胞歡欣鼓舞之情，因為這就是抗戰的成果，他想用斑斕的色彩重現這份喜悅。