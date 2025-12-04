快訊

地牛翻身！新疆規模6.0極淺層地震 多地有感搖晃

中央社／ 台北4日電
新疆克孜勒蘇州阿合奇縣下午3時44分發生規模6.0地震，震源深度10公里。圖／取自USGS
新疆克孜勒蘇州阿合奇縣下午3時44分發生規模6.0地震，震源深度10公里。圖／取自USGS

據中國地震台網正式測定，新疆克孜勒蘇州阿合奇縣下午3時44分發生規模6.0地震，震源深度10公里，阿圖什、阿克蘇、喀什、伊寧等地震感明顯。截至發稿尚未傳出人員傷亡或房屋倒塌。

中國地震台網通報，此次極淺層地震，震央位於北緯41.13度，東經78.40度。震央5公里範圍內平均海拔約2557公尺。周邊5公里內的村莊有喀拉塔拉，距離阿合奇縣21公里、烏什縣70公里、柯坪縣89公里。

中國地震台網指出，阿圖什、阿克蘇、喀什、伊寧等地震感明顯。有網友表示，甚至距離震央813公里的烏魯木齊，部分高層建築居民反映有震感，燈在搖晃。

根據中國地震台網速報目錄，此次震央周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共353次，最大地震是2024年1月23日在新疆阿克蘇地區烏什縣發生的規模7.1地震（距離本次震央24公里）。

央視新聞報導，地震發生後，克州消防救援支隊調派阿合奇縣大隊先遣隊4車12人趕赴震央踏勘。經轄區速報員、當地公安、應急、地震等部門核實，暫未接報人員傷亡及房屋倒塌相關警情。

報導稱，目前阿合奇縣交通、電力、通訊及民眾生產生活秩序均正常。

