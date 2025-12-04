北京故宮76文物 維也納展出

在建院百年之際，北京故宮又有赴國外的展覽。「美美與共—紫禁城生活藏美」展覽12月1日在奧地利維也納藝術史博物館開幕，來自北京故宮博物院的76件精品文物展示了中國宮廷工藝美術的卓越成就。

本次展出的故宮文物主要來自18世紀，涵蓋玉器、瓷器、漆器、琺瑯、鐘表等多個品類，大多是首次在歐洲亮相。其中御用玉雕、瓷器等珍品系統性呈現中國宮廷「器以載道」的審美哲學，彰顯中華文明兼收並蓄、包容開放的精神內核。

本次展覽由故宮博物院與維也納藝術史博物館聯合策畫，將於12月2日至2026年4月6日向公眾開放。展覽壓台之作「銅鍍金累絲嵌翠石三鑲如意」不僅展現了累絲鑲嵌工藝的精湛水準，更因其「吉祥如意」寓意，為明年雙邊建交55周年致以誠摯祝福。

大陸駐奧地利大使亓玫在當天的記者會上說，本次展出的精品文物呈現兼收並蓄的多元風格，這不僅是中華文明開放包容的生動體現，也是東西方交流互鑒的例證。我們支持並期待雙方文博機構未來進一步深化和拓展交流合作。

維也納藝術史博物館館長喬納森．法恩說，本次展覽震撼人心，因為它在歐洲展現了一個偉大、深邃、古老且具有深厚傳統底蘊文明的藝術。本次展覽策展人、北京故宮博物院宮廷歷史部副主任劉政宏表示，維也納是歐洲的文化之都之一。這次展覽是很好的開端，架起了維也納多瑙河與紫禁城金水河之間的文化橋梁。北京故宮希望與更多國家的博物館交流合作。

此外，11月27日由陝西省文物局和布達佩斯藝術博物館主辦的「秦漢文明展覽」在布達佩斯藝術博物館開幕。本次展覽薈萃了九家文博機構的129件、組精美展品，涵蓋春秋戰國至秦漢時期的青銅器、陶器、金器、玉器、建築構件、車馬器以及秦兵馬俑、漢代陶俑等精品文物。將展至2026年6月。