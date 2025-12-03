快訊

17省流感高流行！大陸估12月中旬達峰 未來6至8周防控不能鬆懈

中央社／ 上海3日電
流感示意圖。圖／AI生成
流感示意圖。圖／AI生成

中國目前有17個省分進入流感高流行階段，中國疾控中心預計全國在12月上中旬流感達峰的可能性較大。

央視新聞報導，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，當前中國急性呼吸道傳染病整體呈上升趨勢，流感病毒是主要流行的病原體，A型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%，有少量A型H1N1亞型和B型流感病毒同期流行，沒有監測到未知病原體及其導致的新發傳染病。

王大燕並表示，有17個省分達到高流行水準，其他省分處於中流行水準。根據最近監測情況，預計全國在12月上中旬達峰的可能性較大。流感活動下降到低水準還需要一段時間，所以未來6至8週流感防控不能放鬆。

他說，流感病毒傳播迅速，在學校、托幼機構和養老院等人群密集的場所易發生聚集性疫情。本次流行季，5至14歲病例明顯多於其他年齡組，流感聚集性疫情數量高於上一流行季，而且幾乎全部來自學校和托幼機構。

流感病毒 疫情 傳染病

