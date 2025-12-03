「趕緊去看放煙花」湖南店主自炸煙火店 控遭多名公職人員索賄後飲藥身亡

湖南省一家售賣煙火的商店在11月30日上午起火爆炸，火光沖天。店主隨後發布喝農藥自殺的短片，稱自己一直被多名公職人員索要財物，而經營許可證卻辦不下來。官媒今天評論此事稱應該徹查。

綜合界面新聞與官方通報，11月30日上午7時46分，湖南郴州市北湖區勇鑫煙花零售店發生燃爆。3名人員受傷送往醫院救治。

網上畫面顯示，事故現場火光沖天，濃煙滾滾。據極目新聞報導，目擊者稱，當時現場有一輛汽車被衝擊波掀翻後拋出數公尺遠。還有社區居民說，家裡窗戶玻璃都被震碎了。

這間燃爆的煙花零售店店主為39歲的彭姓男子。在燃爆發生後10分鐘左右，他在一微信群組裡發布「趕緊去華泰城看放煙花，我們下輩子見」的消息，然後發布喝下農藥輕生的短片。

知情人士說，該店在2023年9月19日開店營業，彭姓男子因銷售許可證辦理受阻，積壓了大量存貨。「有人說他進了（人民幣）1000多萬的貨，準備過年賣的，經營許可證提交了很多次，一直卡住辦不下，沒有辦法了，喝了農藥，房子也炸爛掉了。」

據報導，彭姓男子曾在網上實名檢舉當地街道、應急局、城管7名公職人員，指他們向他多次索要財物，索要東西拿煙火「不買單」。 他還在檢舉信中點名2名官員，說他們將「煙花行業一刀切」，「說污染和煙花爆竹有關」，屬於典型的懶政。

他稱，自己因拒絕「潛規則」而遭到打壓，日常檢查頻率明顯高於同行，經營環境被刻意惡化。檢舉信中，他反覆強調「我不是不想守法，是他們不給我活路」。

12月1日，湖南郴州市聯合調查組通報，公安機關已找到彭姓男子，醫院正組織醫療團隊全力救治。郴州市委市政府已成立聯合調查組對反映的問題進行全面核查。

新京報旗下新媒體「政事兒」今天發文指出，此事必須徹查。彭姓男子實名檢舉公職人員並選擇服毒自殺，此舉帶有強烈的孤注一擲、以命相搏的意味。此事交織了安全生產事故、對公職人員的實名檢舉，以及個人極端行為和可能存在的政策執行爭議等，可謂性質複雜、影響重大。

