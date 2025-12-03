快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

「趕緊去看放煙花」湖南店主自炸煙火店 控遭多名公職人員索賄後飲藥身亡

中央社／ 上海3日
湖南郴州北湖區一煙火零售店11月30日發生爆炸事故，3人被緊急送醫。圖／取自九派新聞
湖南郴州北湖區一煙火零售店11月30日發生爆炸事故，3人被緊急送醫。圖／取自九派新聞

湖南省一家售賣煙火的商店在11月30日上午起火爆炸，火光沖天。店主隨後發布喝農藥自殺的短片，稱自己一直被多名公職人員索要財物，而經營許可證卻辦不下來。官媒今天評論此事稱應該徹查。

綜合界面新聞與官方通報，11月30日上午7時46分，湖南郴州市北湖區勇鑫煙花零售店發生燃爆。3名人員受傷送往醫院救治。

網上畫面顯示，事故現場火光沖天，濃煙滾滾。據極目新聞報導，目擊者稱，當時現場有一輛汽車被衝擊波掀翻後拋出數公尺遠。還有社區居民說，家裡窗戶玻璃都被震碎了。

這間燃爆的煙花零售店店主為39歲的彭姓男子。在燃爆發生後10分鐘左右，他在一微信群組裡發布「趕緊去華泰城看放煙花，我們下輩子見」的消息，然後發布喝下農藥輕生的短片。

知情人士說，該店在2023年9月19日開店營業，彭姓男子因銷售許可證辦理受阻，積壓了大量存貨。「有人說他進了（人民幣）1000多萬的貨，準備過年賣的，經營許可證提交了很多次，一直卡住辦不下，沒有辦法了，喝了農藥，房子也炸爛掉了。」

據報導，彭姓男子曾在網上實名檢舉當地街道、應急局、城管7名公職人員，指他們向他多次索要財物，索要東西拿煙火「不買單」。 他還在檢舉信中點名2名官員，說他們將「煙花行業一刀切」，「說污染和煙花爆竹有關」，屬於典型的懶政。

他稱，自己因拒絕「潛規則」而遭到打壓，日常檢查頻率明顯高於同行，經營環境被刻意惡化。檢舉信中，他反覆強調「我不是不想守法，是他們不給我活路」。

12月1日，湖南郴州市聯合調查組通報，公安機關已找到彭姓男子，醫院正組織醫療團隊全力救治。郴州市委市政府已成立聯合調查組對反映的問題進行全面核查。

新京報旗下新媒體「政事兒」今天發文指出，此事必須徹查。彭姓男子實名檢舉公職人員並選擇服毒自殺，此舉帶有強烈的孤注一擲、以命相搏的意味。此事交織了安全生產事故、對公職人員的實名檢舉，以及個人極端行為和可能存在的政策執行爭議等，可謂性質複雜、影響重大。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

微信 爆炸

延伸閱讀

爆炸巨響3傷1死 陸男生前自炸煙火店…疑大量囤貨辦不到銷售許可

彰化歲末演唱會20日登場 李聖傑、糜先生等演出還有480秒煙火

義大跨年再升級！ 999秒煙火配「超巨大煙火樹」迎2026 「摩天輪VIP跨年派對」倒數開搶

前立委廖國棟SOGO案涉貪判8年半 再索賄「數字雲端」今又判7年6月

相關新聞

廈金大橋「劉五店航道橋」主塔封頂 廈門段預留金門段接口

被大陸方面視為「深化兩岸融合發展」國家重大戰略工程的廈金大橋，其關鍵控制性工程「劉五店航道橋」主塔1日正式完成封頂，為福...

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

濱崎步上海演唱會取消後續效應發酵，大陸海外異議人士「李老師不是你老師」發文指出，12月2日，上海濱崎步主題咖啡館裡的所有...

陸「朱雀三號」發射入軌成功 但回收火箭失敗

大陸「朱雀三號」遙一運載火箭3日在東風商業航天創新試驗區發射升空，按程序完成飛行任務，火箭二級進入預定軌道。不過，此次任...

「趕緊去看放煙花」湖南店主自炸煙火店 控遭多名公職人員索賄後飲藥身亡

湖南省一家售賣煙火的商店在11月30日上午起火爆炸，火光沖天。店主隨後發布喝農藥自殺的短片，稱自己一直被多名公職人員索要...

「韌性」榜首…中國十大流行語 AI詞熱門 從從容容入選

中國「咬文嚼字」編輯部今發布2025年十大流行語，台灣民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容、游刃有餘」金句在兩岸暴紅，名...

提款百萬門外被搶 豫男中彈失明 控銀行不報警還關門

河南鄭州倪姓男子去年中國農業銀行分行提領170萬現金（人民幣，下同，約24萬美元）後，在銀行門口遭持槍歹徒搶劫，雖然劫匪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。