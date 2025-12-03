陸「朱雀三號」發射入軌成功 但回收火箭失敗

大陸「朱雀三號」遙一運載火箭3日在東風商業航天創新試驗區發射升空，按程序完成飛行任務，火箭二級進入預定軌道。不過，此次任務同時開展火箭一級回收驗證，但發生異常燃燒，未達成在回收場坪的軟著陸，回收試驗失敗，具體原因正進一步分析排查。

此次發射原訂於11月29日進行，因故推遲至12月3日實施。

2023年8月，朱雀三號項目立項，5個月後完成垂直起降回收百米級飛行試驗；去年9月，朱雀三號完成垂直起降回收十公里飛行試驗，這是實現回收復用最為關鍵的節點之一。

朱雀三號在中國大陸可復用火箭研製中進展領先，曾獲得SpaceX創始人馬斯克關注。今年10月，馬斯克在社交媒體平台點評，包括朱雀三號在內的多款大陸國產可復用火箭，稱這些火箭在「獵鷹9號」架構中加入星艦的一些特性，例如使用不鏽鋼和甲烷氧化劑，這將使其能夠擊敗「獵鷹9號」。

據新華社，「朱雀三號」是藍箭航天空間科技股份有限公司自主研製的新一代低成本、大運力、高頻次、可重複使用的液氧甲烷運載火箭。朱雀三號遙一運載火箭採用單芯級兩級串聯構型，一二級箭體直徑4.5公尺，整流罩直徑5.2公尺，全箭長66.1公尺。其動力系統基於藍箭航天自主研製的天鵲系列液氧甲烷發動機。火箭一級裝有反作用控制系統、柵格舵與著陸支腿，可在完成軌道發射後實施垂直返回回收與再利用。

報導指，本次雖未實現預定火箭一級回收目標，但檢驗了朱雀三號運載火箭測試、發射和飛行全過程方案的正確性、合理性，各系統介面的匹配性，獲取了火箭真實飛行狀態下的關鍵工程資料，為後續發射服務、子級可靠回收可重複使用奠定重要基礎。

研製團隊將盡快全力查明故障原因，持續最佳化回收方案，在後續任務中繼續推進可重覆使用驗證。