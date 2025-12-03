廈金大橋「劉五店航道橋」主塔封頂 廈門段預留金門段接口

被大陸方面視為「深化兩岸融合發展」國家重大戰略工程的廈金大橋，其關鍵控制性工程「劉五店航道橋」主塔1日正式完成封頂，為福建最大跨徑橋梁，也是福建省首座全離岸式海中懸索橋。廈金大橋廈門段終點設互通接入廈門翔安國際機場，並預留至金門段接口。

福建日報報導，本次實現主塔封頂的劉五店航道橋由中國交建、中交二航局、中交一公局集團聯合體單位參建，為五跨連續三跨吊組合橋塔平面纜懸索橋，全長1948公尺，主跨928公尺，兩個主塔高度均為178.1公尺，是福建省內最大跨徑橋梁，也是福建省首座全離岸式海中懸索橋。

大橋單個主塔，自下而上由60個鋼殼節段和2道鋼橫梁組成，鋼結構總重量達8798.2噸，單個鋼殼節段最大重量320.4噸，單次吊裝最大構件重量750噸（下橫梁），單個主塔填充混凝土約1萬4500立方公尺。

報導指出，作為預製（預先製作）裝配化大型海中橋塔，該主塔在海洋環境中創新採用無筋鋼殼混凝土組合結構，塔柱鋼構件均在工廠內預先製作完成，再通過海運至施工水域，由大型起重機完成高精度安裝，施工過程如同搭積木，大幅減少海況不穩定帶來的影響。

廈金大橋廈門段起於廈門環島東路與會展北路交叉口，終點設互通接入廈門翔安國際機場，並預留至金門段接口，路線全長約19.6公里，其中主線長約17.34公里，翔安支線長約2.27公里。

大陸方面稱，廈金大橋廈門段是落實「深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎」的國家重大戰略工程，是構建廈金「同城生活圈」的先手棋（指在對弈中掌握主動權的一方）。大陸國台辦發言人彭慶恩日前提到，廈金大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送「水、電、燃氣」，還將增加廈金通行通道，民進黨應支持廈金大橋早日建成通車。

對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，金廈大橋按照大陸的規劃是先建廈門段，然後再建金門段，現在廈門段已經快要建好了，「廈門段我們沒有意見，這個是他們內部的事情」，但是在金門段的部分，因為現在形勢複雜，我們還是沒有任何推動兩岸間通橋的政策。