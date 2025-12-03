演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

濱崎步上海演唱會取消後續效應發酵，大陸海外異議人士「李老師不是你老師」發文指出，12月2日，上海濱崎步主題咖啡館裡的所有濱崎步照片被清除。

該文附照顯示，店內牆上原本展示的整面濱崎步照片已全部被清除，只留下部分木條、與沒有濱崎步照片的小物殘留在牆面上。

透過大陸社群平台小紅書搜尋，這家上海濱崎步主題咖啡館位於上海黃浦區，從店長和合夥人發布的內容來看，是由濱崎步的粉絲們所經營，店內原本貼滿濱崎步各個時期的專輯海報、應援物和周邊商品。

小紅書網友「ayuyz」在濱崎步上海演唱會取消後發文表示，當天晚上和朋友聯合打造的「A BEST」咖啡，擠滿了來自大陸各地失落的人，大家聚集在一起交換物料，一起笑一起哭。

小紅書上也有不少網友發布這家主題咖啡廳的照片，隱晦地對演唱會取消一事表示遺憾。也有人提到，演唱會取消當晚，現場已有警察在該店周圍出現。