快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

中國類流感病例陽性率近45% 12月上旬陸續進入高峰

中央社／ 台北2日電

中國疾控中心日前發布數據顯示，中國全國門急診的類流感病例中，流感陽性率已直逼45%，進入中度流行水準，部分省區則已達高度流行水準。有中國醫師表示，當前中國南北方流感疫情均屬快速上升階段，12月上旬起將陸續進入高峰期。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，中國疾病預防控制中心研究員彭質斌表示，現階段驗出的流感病原體，都是常見的已知病原體。

彭質斌表示，流感病毒雖容易發生變化，導致流感流行，但目前仍屬季節性流行水準，並非病毒變異越來越強，也未發現未知病原體或是由未知病原體導致的新型傳染病。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾認為，當前中國南北方流感疫情於均處於快速上升階段，按照這一上升速度，預計部分省區將在12月上中旬進入流感高峰期，絕大部分省區的流感高峰期則會出現在12月下旬。

李侗曾表示，到2026年1月初，中國全國流感疫情可能將進入下降階段。

流感病毒 疫情 醫師

延伸閱讀

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

每天用漱口水清喉嚨能預防流感？專家搖頭：可能帶來反效果

預防流感用漱口水效果會比清水好嗎？專家答案令人意外

相關新聞

「從從容容、游刃有餘」兩岸爆紅 入選陸2025年十大流行語

大陸《咬文嚼字》編輯部今發布2025年十大流行語，民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容、游刃有餘」金句在兩岸爆紅，名列該...

爆炸巨響3傷1死 陸男生前自炸煙火店…疑大量囤貨辦不到銷售許可

湖南郴州北湖區一煙火零售店11月30日發生爆炸事故，3人被緊急送醫，煙火零售店店主事後經證實因輕生不治身亡，...

陸推吸毒紀錄封存有私心？「朱征夫兒子吸毒」成熱搜

新修訂的「治安管理處罰法」明年1月起施行，第136條確立將吸毒、嫖娼等違法行為紀錄納入封存範圍，立意原本是為提供微罪前科...

福建12條惠台措施 鼓勵台藝人赴福州演出、在台開沙縣小吃

福建今天再發布12條惠台措施，涵蓋支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作這三個面向。當中包括對...

「把自己過好」 中國年輕人婚育觀改變 避孕套銷售跳水

過去經濟愈不景氣，安全套賣得愈好，因為沒錢花、沒事就宅家，親密關係成了「低成本高收益」的消遣方式，然而最近幾年這個規律失...

舉報貪官被報復？ 湖南煙花店主自炸 曾直播喝農藥抗爭

湖南省郴州市北湖區同心路一煙花爆竹零售店11月30日清晨發生燃爆事故，爆炸衝擊導致汽車被炸飛，並造成三人受傷送醫，三人是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。