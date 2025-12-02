中國放寬公務員體檢標準 律師：維權運動取得突破

快訊

中央社／ 上海2日電

中國在11月調整錄取公務員的體檢標準，取消對部分類型地中海貧血、多囊腎以及橋本氏甲狀腺炎患者的限制。有中國人權律師表示，超過7000萬病患遭受相關就業歧視長達20年之久。

中國人權律師黃沙發表網路文章指出，在慢性病社群多年來的艱難維權下，一些歧視性規定終於取消了。中共中央兩部門在11月11日聯合發出通知，其中針對符合條件的地中海貧血症、多囊腎及橋本氏甲狀腺炎情況，給予公務員合格錄取。

文章引述曾經發起橋本氏甲狀腺平等就業訴訟的梁祿暖說，新規符合科學規定及國際慣例，是一個終於將平等就業權還給地中海貧血、多囊腎、橋本甲狀腺炎患者的規定。

曾經代理中國地中海貧血就業歧視第一案的公益律師李方平說，雖然公務員就業體檢標準不是法規，但基本上成了就業歧視的風向球，這個改變對於目前中國反歧視立法整體進程來說，是重大的里程碑。

根據2022年初上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院研究團隊發布的論文顯示，橋本氏甲狀腺炎在女性人群中患病率超過10%，中國患病人數可能高達7000萬；多囊腎病方面，按約1比500的患病率估算，中國患者數量可能有280萬；地中海貧血患者全中國有幾十萬人，其基因攜帶者人數也眾多。

這篇論文指出，現代醫學認為，這3種疾病對其絕大部分患者和帶原者的工作能力、生活能力沒有明顯影響，甚至大部分人無需治療。

曾經代理中國跨性別就業歧視第一案的公益律師黃沙說，要清醒地看到，歧視問題並不會隨著新規定公布而徹底消失。如果缺少約束和究責，新規執行中可能會打折扣，屆時就需要受害者具備法律維權意識。

此外，他表示，中國還有許多慢性病群體仍然在承受公務員體檢標準的不合理限制。性別歧視、殘障歧視、年齡歧視等仍普遍存在。他希望未來能制訂專門的反就歧視法、設立平等機會委員會，從制度層面約束和懲罰歧視者、支持和鼓勵受歧視人群的維權行動。

在中國官方放寬公務員錄用的體檢標準前，10月16日發布的2026年度國家公務員考試公告，已將一般報考者的年齡限制由過去的「35週歲（足歲）以下」放寬至「38週歲以下」，應屆碩士、博士研究生的年齡上限也由「40週歲以下」調整為「43週歲以下」。這是國考30多年來首次對報考年齡作出調整。

