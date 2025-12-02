福建續推兩岸融合措施 支持台灣人在台開沙縣小吃

中國福建省今天發布第5批有關建設「兩岸融合發展示範區」的政策措施，其中包括給予特定投資項目優惠，以及支持台灣人在台灣開設「沙縣小吃門市」等。

根據央視新聞，這些措施分為3方面共12條，分屬於支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務和推進對台商貿文旅交流合作3個方面。

針對台企部分，包括：加大用地用海保障；鼓勵閩台（南靖）精密機械產業園台資企業項目建設，對機床綠色鑄造、控制系統等重點項目，符合投資金額者給予獎勵，對參與國家標準、行業標準、地方標準制（修）訂的園區內台企，每個項目分別給予人民幣20萬元（約新台幣88萬元）、10萬元、5萬元獎勵。

在推進對台商貿文旅交流合作方面，聚焦在支持台灣人學習「沙縣小吃」並開設小吃店、鼓勵台灣民眾參與南平民宿改造升級，並支持台灣藝人到福州文藝演出等。

根據該措施，對在台灣開設沙縣小吃門市的台灣民眾，由「台灣沙縣小吃品牌管理公司」統一提供服務，並給予一次性人民幣5000元（約新台幣2萬2000元）創業補助。同時，福建省三明市每年提供200個名額，免費為台青提供涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪師、中式麵點師、茶藝師、短影音製作、無人機操作等14類職業技能培訓。

「沙縣小吃」是源自福建省三明市沙縣區的傳統飲食體系。中國各城市都可見到自稱是「沙縣小吃」的平價飲食店，內容多為餛飩、燒賣、米粿等。

中共中央、中國國務院2023年9月12日發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」全文。

大陸委員會（陸委會）當時表示，建設兩岸融合發展示範區等政策措施是中共20大以來對於台灣單邊的、一貫的「融合促統」軟硬兩手操作手法，相關調查結果顯示，台商對大陸「惠台」或補貼政策多表無感、無助益。