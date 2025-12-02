「從從容容、游刃有餘」兩岸爆紅 入選陸2025年十大流行語

大陸《咬文嚼字》編輯部今發布2025年十大流行語，民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容、游刃有餘」金句在兩岸爆紅，名列該榜單的第十名。其他上榜的流行還包括：具身智能、預製XX、活人感、XX基礎XX不基礎。

《咬文嚼字》編輯部是由上海世紀出版集團主管、上海咬文嚼字文化傳播有限公司主辦的針對社會語文運用的期刊，每年都會公布大陸當年度的流行語評選結果。

今年上榜的流行語為：韌性、具身智能、蘇超、賽博對帳、數字遊民、穀子、預製XX、活人感、XX基礎XX不基礎，以及出自王世堅質詢內容的「從從容容、游刃有餘、匆匆忙忙、連滾帶爬」。

《咬文嚼字》主編黃安靖表示，編輯部沿襲「雙標準」原則，堅持社會學和語言學評選標準。「韌性」居榜首，「蘇超」、「賽博對帳」、高票入選，說明今年大事要事、社會熱點都得到社會廣泛關注。

《咬文嚼字》編輯部認為，今年的流行語有以下幾點也是值得關注。