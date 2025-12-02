快訊

「從從容容、游刃有餘」兩岸爆紅 入選陸2025年十大流行語

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸《咬文嚼字》編輯部今發布2025年十大流行語，民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容、游刃有餘」金句在兩岸爆紅，名列該榜單的第十名。圖／聯合報系資料照片
大陸《咬文嚼字》編輯部今發布2025年十大流行語，民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容、游刃有餘」金句在兩岸爆紅，名列該榜單的第十名。其他上榜的流行還包括：具身智能、預製XX、活人感、XX基礎XX不基礎。

《咬文嚼字》編輯部是由上海世紀出版集團主管、上海咬文嚼字文化傳播有限公司主辦的針對社會語文運用的期刊，每年都會公布大陸當年度的流行語評選結果。

今年上榜的流行語為：韌性、具身智能、蘇超、賽博對帳、數字遊民、穀子、預製XX、活人感、XX基礎XX不基礎，以及出自王世堅質詢內容的「從從容容、游刃有餘、匆匆忙忙、連滾帶爬」。

《咬文嚼字》主編黃安靖表示，編輯部沿襲「雙標準」原則，堅持社會學和語言學評選標準。「韌性」居榜首，「蘇超」、「賽博對帳」、高票入選，說明今年大事要事、社會熱點都得到社會廣泛關注。

《咬文嚼字》編輯部認為，今年的流行語有以下幾點也是值得關注。

一、智能時代已經來臨，漢語詞庫更新加速，增添大批與人工智慧相關的語詞，語言打上了明顯的智能時代的烙印，像是具身智能、活人感，還有以「智能」為詞根的用語，這說明人工智慧在深刻改變這個世界，也正在重塑語言結構。

二、新質生產力加速發展，產業結構持續優化，經濟轉型升級加快，就業方式呈現出多元化態勢。漢語中隨之出現大量與之匹配的新詞新語，比如穀子、數字遊民，以「經濟」為詞根的低空經濟、上門經濟等等。

三、語言是心靈的窗口，語言反映社會情緒，進入今年榜單的XX基礎XX不基礎、從從容容游刃有餘等等，都從不同側面反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。普通民眾的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。

榜單 王世堅 兩岸關係

