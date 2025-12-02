中國修法「吸毒紀錄可封存」 陸網質疑為權貴開綠燈

中國修法將吸毒、嫖娼等違法行為紀錄納入封存範圍，引發大量中國網友反對，質疑為權貴開綠燈，並引起守法民眾的不滿。中國官媒央視為此引述多位法學專家澄清，封存是針對輕微違法行為，且相關紀錄仍會留存在案，不會徹底刪除。

香港星島日報報導，中國新修訂「治安管理處罰法」將於明年1月1日起實施，其中第136條確立的「治安違法記錄封存制度」，違反治安管理的紀錄應當予以封存，不得向任何單位和個人提供或者公開，但有關國家機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。

該法律在中國社群平台上引起反對聲浪，江蘇南通文旅部門官方帳號「南通文旅」在相關討論貼文下留言「哪位少爺吸了？」，獲大量點讚和轉發，一夜漲粉400萬。微博上有網友留言表示，「我國的法律，對守法者苛刻，對犯法者包容，遲早要完」、「我一生循規蹈矩，潔身自好，他們黃賭毒憑什麼跟我一樣？」

在社群平台Threads上也有許多中國網友翻牆出來發文討論，「吸毒紀錄可以封存，抑鬱症（憂鬱症）和精神病確診紀錄卻要跟著我一輩子，是這樣嗎？」、「既然吸毒可以封存，那我履歷里的gap能不能封存，真的有被歧視到呢」、「大家抨擊檔案封存這件事，本質上是因為中國普通老百姓的人權根本得不到保障。」

報導指出，治安違法紀錄封存針對的是「尚不構成刑事處罰」的行政違法行為，如吸毒、毆打他人、賭博、嫖娼等。以吸毒行為為例，若僅因吸食少量毒品被行政拘留，其紀錄適用封存制度；若因走私、販毒構成刑事犯罪，則不適用此封存規則。此外相關紀錄仍完整留存於公安系統，未被徹底刪除。

對此，央視新聞11月30日報導引述中國人民公安大學偵查學院教授包涵等多名法學專家解讀稱，設立治安違法紀錄封存制度，是因為有超800萬曾受治安處罰群體，需要「擺脫終身標籤」。而這些案件中不少是涉及小額盜竊、打架等輕微違法。新規彰顯了法治進步，在懲戒與挽救之間尋求平衡，給真心悔改者一個重新開始的可能。

專家指出，違法與犯罪紀錄仍會被執法機關登記在案，不會徹底刪除。此外，公眾擔心的「吸毒者從事高危職業」問題，目前在法律層面已有多重防線，紀錄封存不會削弱職業准入監管。比如網約車司機、幼師、保安等關鍵崗位有「無吸毒紀錄」的准入要求，招聘者仍可以依法查詢過往紀錄。

