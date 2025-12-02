福建12條惠台措施 鼓勵台藝人赴福州演出、在台開沙縣小吃

福建今天再發布12條惠台措施，涵蓋支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作這三個面向。當中包括對重點項目的投資給予鼓勵、開設台胞台企稅費智能辦稅平台、在台灣開沙縣小吃店會有創業補助、小三通退票險、台灣藝人赴福州演出可拿獎勵。

福建日報報導，今日上午，福建省政府新聞辦召開福建省貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》系列新聞發布會。省台辦二級巡視員徐曉菲發布第五批政策措施，共有三個方面12條。

一是支持台企台商發展。

加大台資企業用地用海保障，單列1,200畝用地基礎指標用於保障全省6個台商投資區項目建設。對台企備案制用海項目，海域使用論證報告通過專家評審後，無需再出具用海預審意見。

鼓勵閩台（南靖）精密機械產業園台資企業項目建設。機床綠色鑄造、控制系統等重點項目投產後實際固投達到一定金額會給予獎勵。對參與大陸各項標準制（修）訂的園區內台企，每個項目分別給予5到20萬元不等的一次性獎勵。

其他面向還包括台資水產養殖企業實施保費優惠；支持台企台商共同發展莆田工藝美術產業，對台企在APEC、G20、金磚會議、博鰲論壇等大型會議中展示宣傳莆田工藝美術的，每場次可享補助；助力台農台企發展，福建供銷社系統安排10個農產品展示展銷中心或超市，免費設立台農台企銷售專區專櫃。

二是優化台胞台企辦稅服務。

開設台胞台企稅費智能辦稅平台，提供自主切換證件類型、個性化申報提醒、多稅種融合申報等188項智能辦稅服務，全流程線上辦理46個稅費種繳納；設立稅務諮詢專線，提供涉台稅費政策諮詢、權益保障、意見建議等服務，提供閩南語、普通話雙語服務；舉辦系列活動幫助台資企業更大化享受稅費優惠和規避稅費風險。

三是推進對台商貿文旅交流合作。

台灣同胞在台灣開設沙縣小吃門市，由台灣沙縣小吃品牌管理公司統一提供服務，並給予一次性人民幣5,000元創業補助。三明市每年提供200個名額，免費為台灣青年提供涵縣小吃技藝、中式烹飪師、中式面點師等14類職業技能培訓。

旅宿方面，支持台灣旅遊業者與南平民宿業者共同打造「武夷茗宿」品牌，對台灣業者參與經營並進行改造升級的民宿，按照裝修合約金額給予一定比例的補貼。

提供廈金「小三通」客運航線旅客往來「退票險」服務，於平台購買退票損失保險，每份保險費5元，發生保險約定原因導致退票後，全額賠付船票退票手續費。

對經審批後在福州市舉辦的台灣藝人小型營業性演出活動（團隊中台灣藝人數達5人以上，表演曲目時長佔演出總時長超過70%），按照台灣藝人演出合約金額給予一定比例鼓勵。