香港城巴女駕駛戴全臉口罩！再戴太陽眼鏡遮全臉惹議 網友揭實際用途

開公車不能露臉嗎？香港網路瘋傳一張照片，只見一名坐在駕駛座上的城巴女駕駛戴著「全臉防曬口罩」，外加太陽眼鏡，整張臉完全遮住。目擊者對女駕駛戴「全臉防曬口罩」的原因感到疑惑，還形容她是「蒙面車長」。

照片引起網友熱烈討論，不少人指出「全臉防曬口罩」不是只有防曬用途，使用者可能有其他需求，認為「不影響駕駛就OK」。有港男在Facebook社團「馬路的事討論區」發布照片，表示目擊一名城巴女駕駛戴著「全臉防曬口罩」遮住臉部，被他形容為「蒙面車長」。

城巴女駕駛戴「全臉防曬口罩」遮臉

從照片可見，該名女駕駛把頭髮綁成短馬尾，戴著全臉防曬口罩坐在駕駛座，外面再戴一副太陽眼鏡，整個人看起來相當神秘。

網友揭露面罩真正用途

網友看完照片後議論紛紛，有人笑稱是「蒙面車手」。也有不少人指出「全臉防曬口罩」其實有實際需求，不只防曬而已，例如可能剛做完醫美不能曬太陽，或是一些身體狀況不適合直接被太陽照射的人，如紅斑性狼瘡患者或皮膚敏感族群等。

也有人表示「司機那個位置真的又曬又熱」，長時間曝曬對皮膚不好，所以戴全臉口罩很正常，只要不影響駕駛就沒問題，「有什麼問題？不影響駕駛就好」、「不管什麼原因，安全駕駛最重要」、「長知識了」。不過也有網友認為公車駕駛難免會一直被太陽照到，「那麼怕曬的話就不適合開巴士」。

