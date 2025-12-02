快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

香港城巴女駕駛戴全臉口罩！再戴太陽眼鏡遮全臉惹議 網友揭實際用途

香港01／ 布萊恩／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

開公車不能露臉嗎？香港網路瘋傳一張照片，只見一名坐在駕駛座上的城巴女駕駛戴著「全臉防曬口罩」，外加太陽眼鏡，整張臉完全遮住。目擊者對女駕駛戴「全臉防曬口罩」的原因感到疑惑，還形容她是「蒙面車長」。

照片引起網友熱烈討論，不少人指出「全臉防曬口罩」不是只有防曬用途，使用者可能有其他需求，認為「不影響駕駛就OK」。有港男在Facebook社團「馬路的事討論區」發布照片，表示目擊一名城巴女駕駛戴著「全臉防曬口罩」遮住臉部，被他形容為「蒙面車長」。

城巴女駕駛戴「全臉防曬口罩」遮臉

從照片可見，該名女駕駛把頭髮綁成短馬尾，戴著全臉防曬口罩坐在駕駛座，外面再戴一副太陽眼鏡，整個人看起來相當神秘。

網友揭露面罩真正用途

網友看完照片後議論紛紛，有人笑稱是「蒙面車手」。也有不少人指出「全臉防曬口罩」其實有實際需求，不只防曬而已，例如可能剛做完醫美不能曬太陽，或是一些身體狀況不適合直接被太陽照射的人，如紅斑性狼瘡患者或皮膚敏感族群等。

也有人表示「司機那個位置真的又曬又熱」，長時間曝曬對皮膚不好，所以戴全臉口罩很正常，只要不影響駕駛就沒問題，「有什麼問題？不影響駕駛就好」、「不管什麼原因，安全駕駛最重要」、「長知識了」。不過也有網友認為公車駕駛難免會一直被太陽照到，「那麼怕曬的話就不適合開巴士」。

延伸閱讀：

3女「這樣穿」行人路瞓地曬太陽！動作超震撼　美貌成焦點：好正

城巴再現「仙氣女車長」相瘋傳　網民讚有驚喜：戀愛了　路線是…

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

香港城巴女駕駛戴全臉口罩！再戴太陽眼鏡遮全臉惹議 網友揭實際用途

開公車不能露臉嗎？

流浪貓狗被目擊放血到癱軟 陸寵物血庫淪灰色產業

據中國大陸「2025寵物行業白皮書」，2024年中國城鎮寵物消費市場規模已突破人民幣3000億元（約新台幣1兆3200億元）大關，年增長率達7.5%，隨之而來的是寵物醫療、寵物美容、寵物零食等需求。但近期大陸廣州等地卻爆出所謂「寵物血庫灰色產業」，有業者被指控對流浪貓抽血，賣出高價，使這一亟需監管的領域浮出水面...

上海馬拉松 「跑」向世界級賽事

初冬的暖陽灑在2.3萬名跑者身上，上海外灘金牛廣場湧動著蓬勃的活力。11月30日，2025上海馬拉松如約鳴槍開跑。

沙縣美食路跑 台青體驗特色小吃

2025年海峽兩岸（沙縣）「古堡探秘・尋味非遺」小吃美食路跑活動，於11月30日在福建沙縣盛大舉行，近千名兩岸馬拉松愛好...

福建非遺 亮相高雄旅展

在位於高雄展覽館的2025高雄冬季旅展現場，漆藝創作者黃守堃在展位上向觀眾展示彩色漆扇製作過程。

「大頭娃娃」2.0？ 奶精混澱粉 河南假奶粉銷全中國

央視新聞近日披露，2024年8月，河南省中牟縣警方查獲一處生產假奶粉的窩點，這間作坊14種奶製品都以奶精和澱粉混合並銷往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。