快訊

後年起…全面禁廚餘養豬！給1年落日轉型期 方案待政院拍板

福建非遺 亮相高雄旅展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸海旅會高雄辦事分處與福建省文化和旅遊廳聯合開展福建旅遊推介，展示漆藝、南音等福建非物質文化遺產。圖／取自「中國福建」臉書帳號
大陸海旅會高雄辦事分處與福建省文化和旅遊廳聯合開展福建旅遊推介，展示漆藝、南音等福建非物質文化遺產。圖／取自「中國福建」臉書帳號

在位於高雄展覽館的2025高雄冬季旅展現場，漆藝創作者黃守堃在展位上向觀眾展示彩色漆扇製作過程。

新華社報導，黃守堃先將各色漆料滴入面前的水缸，讓顏料在水面自然散開，隨後引導觀眾將手中的空白小紙扇從漂浮的色彩下方插入，左右輕輕移動，再快速提起，一把色彩斑斕且頗具藝術感的漆扇便呈現眼前。這一過程僅用時數秒，讓觀眾連稱「神奇」。

在11月28日開幕的旅展上，大陸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）高雄辦事分處與福建省文化和旅遊廳聯合開展福建旅遊推介，展示漆藝、南音等福建非物質文化遺產。

出生於台灣的黃守堃目前在福州從事漆藝創作。他以脫胎漆藝傳承人的身分，被評為福建省第六批省級非遺代表性傳承人。在展會現場，黃守堃不但帶來漆料和紙扇供觀眾體驗，還展示出漆藝紙傘、杯子等，向台灣民眾介紹製作工藝。

由於文化、習俗和飲食相近相通，福建一直是台灣遊客赴大陸旅遊的熱門選擇。

「很多台灣遊客專程去湄洲祭拜媽祖，還有不少人前往福州、泉州等地尋根問祖。」莆田市假日旅行社有限公司總經理遊燕萍說。位於莆田的湄洲島被視為媽祖文化發源地，每年吸引大量台灣民眾前往謁祖進香。

除漆藝外，此次海旅會展區還有非遺傳承人帶來的南音現場表演。有中國音樂「活化石」之稱的南音發源於福建泉州，2006年列入第一批國家級非遺名錄，2009年列入聯合國教科文組織人類非遺代表作名錄。

展區還展示了片仔癀珍珠膏、沉香線香等福建特產，吸引不少人試用。福州橄欖、莆田龍眼乾、武夷岩茶等地方零食茶飲也頗受歡迎。

福建 觀眾 傳承

延伸閱讀

中共福建省委：「十五五」將推進金門、馬祖通橋「大陸側建設」

陸福建艦入列隨即海上實兵訓練 央視揭「航母帶刀侍衛」等編隊戰力

福建泉州公安發布「懸賞通告」 稱徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」

福建艦將常駐三亞 海軍：戰機滿編「不會等太久」

相關新聞

上海馬拉松 「跑」向世界級賽事

初冬的暖陽灑在2.3萬名跑者身上，上海外灘金牛廣場湧動著蓬勃的活力。11月30日，2025上海馬拉松如約鳴槍開跑。

沙縣美食路跑 台青體驗特色小吃

2025年海峽兩岸（沙縣）「古堡探秘・尋味非遺」小吃美食路跑活動，於11月30日在福建沙縣盛大舉行，近千名兩岸馬拉松愛好...

福建非遺 亮相高雄旅展

在位於高雄展覽館的2025高雄冬季旅展現場，漆藝創作者黃守堃在展位上向觀眾展示彩色漆扇製作過程。

「大頭娃娃」2.0？ 奶精混澱粉 河南假奶粉銷全中國

央視新聞近日披露，2024年8月，河南省中牟縣警方查獲一處生產假奶粉的窩點，這間作坊14種奶製品都以奶精和澱粉混合並銷往...

河南假奶粉／電商賣黑心貨 流向哪？誰受害？民眾恐慌

央視近日曝光了2024年查獲的河南假奶粉事件，警方調查，這些實際上僅由奶精加澱粉做成的所謂「進口奶粉」，都是通過電商平台...

沒比男足好？中國女足0：8輸英格蘭 平最慘輸球紀錄

繼男足後，中國女足也不行了？北京時間11月30日凌晨1時30分，2025年國際足球友誼賽在英國倫敦溫布利球場展開角逐，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。