福建非遺 亮相高雄旅展

在位於高雄展覽館的2025高雄冬季旅展現場，漆藝創作者黃守堃在展位上向觀眾展示彩色漆扇製作過程。

新華社報導，黃守堃先將各色漆料滴入面前的水缸，讓顏料在水面自然散開，隨後引導觀眾將手中的空白小紙扇從漂浮的色彩下方插入，左右輕輕移動，再快速提起，一把色彩斑斕且頗具藝術感的漆扇便呈現眼前。這一過程僅用時數秒，讓觀眾連稱「神奇」。

在11月28日開幕的旅展上，大陸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）高雄辦事分處與福建省文化和旅遊廳聯合開展福建旅遊推介，展示漆藝、南音等福建非物質文化遺產。

出生於台灣的黃守堃目前在福州從事漆藝創作。他以脫胎漆藝傳承人的身分，被評為福建省第六批省級非遺代表性傳承人。在展會現場，黃守堃不但帶來漆料和紙扇供觀眾體驗，還展示出漆藝紙傘、杯子等，向台灣民眾介紹製作工藝。

由於文化、習俗和飲食相近相通，福建一直是台灣遊客赴大陸旅遊的熱門選擇。

「很多台灣遊客專程去湄洲祭拜媽祖，還有不少人前往福州、泉州等地尋根問祖。」莆田市假日旅行社有限公司總經理遊燕萍說。位於莆田的湄洲島被視為媽祖文化發源地，每年吸引大量台灣民眾前往謁祖進香。

除漆藝外，此次海旅會展區還有非遺傳承人帶來的南音現場表演。有中國音樂「活化石」之稱的南音發源於福建泉州，2006年列入第一批國家級非遺名錄，2009年列入聯合國教科文組織人類非遺代表作名錄。

展區還展示了片仔癀珍珠膏、沉香線香等福建特產，吸引不少人試用。福州橄欖、莆田龍眼乾、武夷岩茶等地方零食茶飲也頗受歡迎。