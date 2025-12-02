快訊

沙縣美食路跑 台青體驗特色小吃

聯合報／ 樊嘉琳／沙縣報導
11月30日上午，2025年海峽兩岸（沙縣）「古堡探秘·尋味非遺」小吃美食路跑活動在沙縣小吃城三期廣場歡樂舉行。圖／聯合影音號
11月30日上午，2025年海峽兩岸（沙縣）「古堡探秘·尋味非遺」小吃美食路跑活動在沙縣小吃城三期廣場歡樂舉行。圖／聯合影音號

2025年海峽兩岸（沙縣）「古堡探秘・尋味非遺」小吃美食路跑活動，於11月30日在福建沙縣盛大舉行，近千名兩岸馬拉松愛好者齊聚。其中，台灣青年跑者透過跑步探索沙縣人文景觀，並透過特色美食，感受沙縣小吃深厚底蘊，盡享馬拉松與美食相結合的賽事體驗。

本次賽事規畫8公里健康跑及20公里長跑兩大組別，其中20公里賽道特別串聯具歷史意義的水美土堡景區，跑者在挑戰體能之餘，也能沿途領略沙縣之美，將體育賽事與地方特色深度結合。

賽事終點設立沙縣小吃美食展位，讓跑者在完成賽事後，能盡情品嘗道地沙縣小吃，感受飲食文化的魅力。新北市體育總會副秘書長張祐鍾表示，「沙縣小吃美食路跑活動將馬拉松與美食文化相結合的方式極具特色，讓路跑賽事變得更加豐富多彩。」

歷經激烈競逐，各組別優勝選手順利誕生。來自三明的在地跑者池益妹成功衛冕，她分享道，作為沙縣本地選手，對賽道的熟悉幫助合理分配體能。雖然賽道有一定挑戰，但平日的系統訓練讓她非常有信心。

首次造訪沙縣的台青王同學也順利完賽，他認為賽事路線規畫完善，補給站設置得宜，能及時為選手補充水分與能量，整體參賽體驗相當好，看到當地許多實力堅強的跑者，深感欽佩。

活動以「體育＋美食」為主軸，不僅強化兩岸青年的運動交流，更透過終點美食專區深化對沙縣飲食文化的認識。

王同學進一步分享，久聞沙縣小吃美名，尤其對木炭鴨的獨特風味印象深刻；來自師範大學的張同學則表示，「完賽後享用一碗熱騰騰的扁肉湯，身心倍感舒暢」。

本次沙縣美食路跑以跑步為媒介，結合終點的特色美食體驗，為兩地的跑者在運動競技與文化探索中，增進對沙縣全方面的認識。

銘傳大學張同學指出，「通過這次活動，既感受到了當地濃厚的文化氛圍和民眾的熱情，又體驗到了不同的沙縣小吃。」

