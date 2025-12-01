日本歌手廣州演唱會如期登場 陸輿論讚「有契約精神」

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（圖／取自bilibili網站）
日本歌手濱崎步在上海的演唱會臨時被喊停，但另兩名日本歌手在廣州和北京的演唱會則順利舉行。有大陸網友認為，廣州的做法是尊重觀眾、有契約精神，上海則是過度執行了「抵制日本的任務」。

日本樂壇重量級歌手濱崎步11月1日在北京演出後，原定上周六（11月29日）在上海演出。但演出前一天，主辦方可萊可（上海）文化發展有限公司卻在微博發布公告稱，演唱會已取消。儘管一萬四千多名觀眾可無損退票，但臨時通知仍然引來廣泛質疑。

相較於濱崎步在上海的遭遇，日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六則是如期舉行。網友上傳的現場影片顯示，演唱會氛圍熱烈。不少網友讚賞廣州相關部門沒有「層層加碼」、堅持了「契約精神」，「廣州好棒」，暗諷上海過度執行「抵制日本」的意味濃厚。

此外，日本搖滾小提琴家Ayasa周日（11月30日）在北京的演出也順利進行。

