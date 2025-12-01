上海樂高樂園接待遊客破百萬人次，將啟動二期擴建。據第一財經報導，自今年7月正式開園至11月30日，上海樂高樂園累計接待遊客量已突破100萬人次，刷新全球樂高樂園最快突破百萬客流的紀錄。

在11月8日第八屆進博會期間，上海樂高樂園透露，樂園吸引了大量親子家庭遊客，累計購票入園遊客已突破60萬人次，主題酒店入住率長期穩居90%以上。

樂園月初宣布的累計購票入園遊客，與月底宣布的累計接待遊客量，並非同一個概念。其中，累計購票入園遊客指實際購買門票並進入景區的遊客數量，通常以購票記錄為依據，主要針對收費景區或需購票入園的區域。

累計接待遊客量的統計範圍更廣，可能包括購票入園遊客、免票遊客（如兒童、老人、特定優惠群體）、景區內其他區域（如免費開放區域、商業配套）的訪客，甚至可能包含重複統計（如多次進出景區的遊客）。

樂園方面透露，在未來數年，上海樂高樂園還將啟動二期擴建工程，將有更多新項目亮相。

上海樂高樂園佔地31.8萬平方米，是目前全球開園規模最大、設計最新的樂高樂園。