新疆多地「雪假」今天開始 加上周末可連休9天

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
新疆烏魯木齊推出涵蓋冰雪運動、非遺體驗、文化研學等多種類型的文旅產品，並搭配實施多重優惠。中小學生免費。（圖／取自央視新聞）
大陸多地相繼官宣！新疆阿勒泰、烏魯木齊等地中小學生從12月1日起將有連續5天的雪假，算上前後兩個周末，最長可連休九天。緊接著，吉林省面向全省義務教育學生，將12月3日至7日設立為「冰雪假期」。許多大陸網友在社交平台上表示：「實名羨慕！」

據央視新聞報導，冰雪假期中，吉林全省冬季開放的A級旅遊景區171家，具備合格資質、規範營運的滑雪場及滑冰館（所）39家，實行中小學生免票及家長優惠等政策。

義務教育階段學生可憑身分證等有效身分證件，至指定滑雪場、溜冰場登記，每日可免費體驗一次3小時（含全套雪具）的上冰雪活動。在吉林省冬季開放營運的A級旅遊景區免費遊覽參觀（限首道門票）。陪同青少年上冰雪的家長可享有雪票、門票3折。鼓勵勞工有薪休假陪伴子女，單獨優先為相關職工預留雪假。

最重要的是，吉林全省義務教育階段學校不組織任何形式的課堂教學，不佈置書面作業。

新疆烏魯木齊推出涵蓋冰雪運動、非遺體驗、文化研學等多種類型的文旅產品，並搭配實施多重優惠。

絲路山區度假區、白雲滑雪場等六大滑雪場面向全疆中小學生免票，並配套多項優惠，包括在絲綢之路度假區租雪具即贈頭盔，聘請教練可享8折，每日還設有兩場免費公益教學，其餘5家雪場雪具租賃一律5折。

此外，在新疆阿勒泰聯動四大雪場、文化場館及多家飯店，推出多項專款優惠。阿勒泰地區中小學生可憑身分證、社保卡或學生證，享有四大雪場免滑雪票（不含雪具）的專屬福利。同時，還有雪板雪具租賃半價、雪場內餐飲8.5折、滑雪教練8折的特惠政策。

多家飯店針對阿勒泰地區學生則推出協議價8折，阿勒泰市轄區內部分飯店還有220元特價房可選。學生可免費搭乘阿勒泰市轄區內公車。阿勒泰地區文化館、圖書館、博物館同步推出「雪域同心．文化潤疆－解鎖阿勒泰的冰雪文化密碼」主題活動，學生可在家長陪同下參與。

