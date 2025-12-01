刷新陸影史多項紀錄…瘋狂動物城2 票房上看42億元

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸燈塔專業版數據顯示，截至11月30日零時，迪士尼動畫電影「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）票房已突破人民幣16億元，超越前作人民幣15.40億元，登頂大陸影史進口動畫票房榜。在單日動畫電影觀影人次上，也超越大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」，刷新大陸影史動畫電影單日觀影人次紀錄。

此前，「瘋狂動物城2」就已刷新大陸影史多項紀錄，包括：預售票房就突破人民幣3億元，刷新大陸影史進口動畫電影預售紀錄；上映首日票房突破人民幣2.13億元，成大陸影史進口動畫電影單日票房冠軍；超過「復仇者聯盟4：終局之戰」，成為大陸影史進口片單日票房冠軍等。

據貓眼專業版預測，11月29日「瘋狂動物城2」單日票房將超過7億元，總票房預測上調至42.63億元。

「瘋狂動物城2」為暌違十年續作，延續擬人化動物設定與幽默敘事，由拜倫．霍華德等原班團隊打造。

「瘋狂動物城2」為大陸近月冷清的影院帶來火爆銷量，每日經濟新聞報導，本周末，多家影院經理直觀感受到，觀影的熱鬧氛圍彷彿回到了春節檔。

