基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

馬興瑞失聯 新疆副主席被查

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
七月卸下新疆黨委書記職務的中共政治局委員馬興瑞行蹤成謎。（中新社）
今年七月卸下新疆維吾爾自治區黨委書記職務的中共政治局委員馬興瑞，缺席日前中共政治局集體學習，行蹤成謎引發討論。同時，大陸官方昨日通報，新疆自治區政府常務副主席陳偉俊落馬被查，其任期與馬興瑞主政新疆的時間高度重疊。

港媒星島日報指出，中共政治局十一月廿八日就加強網路生態治理進行第廿三次集體學習。按照政治局委員姓氏簡體筆畫順序，馬興瑞原本排在政治局委員的首位，但央視新聞聯播畫面顯示，鏡頭首先拍攝的是外長王毅，馬興瑞沒有出席會議。

中共中央今年七月一日突然宣布新疆易帥，由中央統戰部常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記，官方當時指馬「另有任用」。這是罕見的一次政治局委員職務在屆中調整。但至今五個月過去，一直未公布馬的新職。今年九月三日，馬興瑞曾登上天安門城樓觀看閱兵。

馬興瑞是在二○二一年底出任新疆書記，主政新疆三年半，中共廿大時晉升政治局委員。現年六十六歲，馬有「航天少帥」之稱，曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局長等職，接任新疆書記前擔任廣東省長。

值得注意，中共中央紀委國家監委昨通報，新疆自治區政府常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陳於十名新疆政府副主席中，排名第一。他最後一次參加公開活動是在上月廿一日出席水利援疆工作會議。

陳偉俊現年五十九歲，過去長期在浙江工作，曾任溫州市委書記，二○二一年五月起調往新疆工作，任新疆黨委常委，次月起同時擔任政府常務副主席、黨組副書記，至此次被查。他與馬興瑞在新疆工作的時間高度重疊。

