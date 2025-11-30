快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

MAMA典禮問卷將台港列「國籍」選項 主辦方急道歉澄清

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日如期在香港舉行，周潤發頒獎給GD的畫面全網瘋傳。不過因問卷牽扯港台國籍風波，成為典禮的爭議插曲。（圖／翻攝自Mnet）
2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日如期在香港舉行，周潤發頒獎給GD的畫面全網瘋傳。不過因問卷牽扯港台國籍風波，成為典禮的爭議插曲。（圖／翻攝自Mnet）

2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日在香港舉行，這也是時隔七年再度於香港舉行。然而，現場問卷將香港、台灣列為「國籍」選項，引發大陸網友反彈。主辦方29日致歉稱， 上述錯誤是因該問卷未經過MAMA事前審核所致。

韓國MAMA獎為韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，自2010年起陸續在澳門、越南、日本等地舉辦。

MAMA於29日在官方微博用簡體和繁體發布聲明說，負責該問卷的機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉。

據了解，MAMA頒獎禮該現場觀眾進行互動問卷，當中的「國籍」選項中，將香港、台灣與主權國家並列被現場觀眾曝光後，引發中國網友強烈抗議，批評此舉是公然違反「一個中國」原則，挑戰中國領土完整的底線。

香港發生大火後，MAMA28日發布消息，決定繼續舉行音樂活動及現場直播，但取消紅毯環節。

另，港星周潤發（發哥）29日驚喜現身擔任壓軸頒獎嘉賓，哽咽為日前大埔宏福苑五級大火的死難者默哀，場面莊嚴肅穆，大批網民在社交平台討論，表示非常感動。

香港 音樂 國籍 觀眾

延伸閱讀

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

GD不忍了？MAMA 壓軸「丟1符號回嗆」臉臭到不行😡 台上爆氣＋翻白眼粉絲也嚇到

周潤發世紀同框GD再創經典！可愛熱舞畫面全網瘋傳

周潤發「頭髮全白」現身MAMA 低頭啜泣率全場默哀香港大火

相關新聞

MAMA典禮問卷將台港列「國籍」選項 主辦方急道歉澄清

2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日在香港舉行，這也是時隔七年再度於香港舉行。然而，現場問卷將香港、...

超越哪吒！「動物方城市2」刷新大陸動畫電影多項紀錄

大陸燈塔專業版數據顯示，截至30日零時，迪士尼動畫電影「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）票房已突破人民幣16億元...

濱崎步上海無觀眾開唱 中國粉絲留言批評政治干擾

日本歌手濱崎步昨天原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」；中國粉絲留言批評無故...

98搶1！陸全國公務員考試今日登場 報考人數創新高

大陸2026年度公務員公共科目筆試30日舉行，今年大陸國考共計劃招錄3.81萬人，較上年度減少了0.16萬人，但共有37...

女做美甲把立體雪人弄成「溶雪」！照片曝光笑翻網友：好有喜感

不少愛美人士喜歡做美甲來打扮。有女網友早前在網上分享了不愉快的上當經歷，臨近聖誕原本想做立體的可愛雪人，可是出來的效果卻強差人意...

戰國竹簡最新成果解密！「安大簡」發布《楚辭》佚篇

安徽大學2015年從海外蒐集到的一批戰國時期竹簡，已經有兩部分研究成果發布，最新的第三部分研究成果，揭露了三篇文獻，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。