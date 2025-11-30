聽新聞
0:00 / 0:00
MAMA典禮問卷將台港列「國籍」選項 主辦方急道歉澄清
2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日在香港舉行，這也是時隔七年再度於香港舉行。然而，現場問卷將香港、台灣列為「國籍」選項，引發大陸網友反彈。主辦方29日致歉稱， 上述錯誤是因該問卷未經過MAMA事前審核所致。
韓國MAMA獎為韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，自2010年起陸續在澳門、越南、日本等地舉辦。
MAMA於29日在官方微博用簡體和繁體發布聲明說，負責該問卷的機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉。
據了解，MAMA頒獎禮該現場觀眾進行互動問卷，當中的「國籍」選項中，將香港、台灣與主權國家並列被現場觀眾曝光後，引發中國網友強烈抗議，批評此舉是公然違反「一個中國」原則，挑戰中國領土完整的底線。
香港發生大火後，MAMA28日發布消息，決定繼續舉行音樂活動及現場直播，但取消紅毯環節。
另，港星周潤發（發哥）29日驚喜現身擔任壓軸頒獎嘉賓，哽咽為日前大埔宏福苑五級大火的死難者默哀，場面莊嚴肅穆，大批網民在社交平台討論，表示非常感動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言