快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

超越哪吒！「動物方城市2」刷新大陸動畫電影多項紀錄

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸燈塔專業版數據顯示，截至30日零時，迪士尼動畫電影「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）票房已突破人民幣16億元，登頂中國影史進口動畫票房榜。（圖／迪士尼影業提供）
大陸燈塔專業版數據顯示，截至30日零時，迪士尼動畫電影「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）票房已突破人民幣16億元，登頂中國影史進口動畫票房榜。（圖／迪士尼影業提供）

大陸燈塔專業版數據顯示，截至30日零時，迪士尼動畫電影「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）票房已突破人民幣16億元，超越前作人民幣15.40億元，登頂中國影史進口動畫票房榜。在單日動畫電影觀影人次上，也超越大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」，刷新中國影史動畫電影單日觀影人次紀錄。

此前，「瘋狂動物城2」就已刷新大陸影史多項紀錄，包括：預售票房就突破人民幣3億元，刷新中國影史進口動畫電影預售紀錄；上映首日票房突破人民幣2.13億元，成中國影史進口動畫電影單日票房冠軍；超過「復仇者聯盟4：終局之戰」，成為中國影史進口片單日票房冠軍等。

據貓眼專業版預測，29日「瘋狂動物城2」單日票房將超過7億元，總票房預測上調至42.63億元。

「瘋狂動物城2」為睽違十年的續作，延續了前作的擬人化動物設定與幽默敘事，由拜倫．霍華德等原班團隊打造。

「瘋狂動物城2」為大陸近月冷清的影院帶來火爆銷量，每日經濟新聞報導，本周末，多家影院經理直觀感受到，觀影的熱鬧氛圍彷彿回到了春節檔。有的影院甚至在周日凌晨密集排了三場，最晚一場於零時45分開場，散場時已是凌晨2時33分。

報導引述濟南新世紀電影城經理李言魯表示，在這個時間段，「瘋狂動物城2」沒有對手。一些影廳數量較少的影院，全天只排這一部片子。他回憶，上一次電影院出現如此「瘋狂」的場面，還是春節期間「哪吒之魔童鬧海」上映時。但「哪吒之魔童鬧海」那時候還有春節檔其他影片分流，「瘋狂動物城2」現在是完全沒有對手。

為何大陸民眾對於「瘋狂動物城2」如此喜愛？豆瓣上一條關於「瘋狂動物城2」的高讚短評這樣寫道：「影院重新成為庇護所的108分鐘。」也有觀點分析認為，該電影延續九年前那份純粹的「快樂基因」，做到了合家歡電影最該做的事：「讓觀眾久違地記起，我們走進影院的初衷，是為了享受純粹的快樂。」

值得注意的是，在全球票倉中，中國大陸市場成為「頂梁柱」。目前3.13億美元的全球票房中，中國大陸票房高達2.06億美元，北美5,920萬美元。

電影院 動畫 迪士尼

延伸閱讀

大陸官方防炒作 劍指穩定幣

驚險完成大陸演出！w-inds.順利來台「歌迷祭驚喜大禮

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬影片瞄準「這國家」

香港大火奪逾百條人命 大陸下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

相關新聞

超越哪吒！「動物方城市2」刷新大陸動畫電影多項紀錄

大陸燈塔專業版數據顯示，截至30日零時，迪士尼動畫電影「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）票房已突破人民幣16億元...

濱崎步上海無觀眾開唱 中國粉絲留言批評政治干擾

日本歌手濱崎步昨天原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」；中國粉絲留言批評無故...

98搶1！陸全國公務員考試今日登場 報考人數創新高

大陸2026年度公務員公共科目筆試30日舉行，今年大陸國考共計劃招錄3.81萬人，較上年度減少了0.16萬人，但共有37...

女做美甲把立體雪人弄成「溶雪」！照片曝光笑翻網友：好有喜感

不少愛美人士喜歡做美甲來打扮。有女網友早前在網上分享了不愉快的上當經歷，臨近聖誕原本想做立體的可愛雪人，可是出來的效果卻強差人意...

戰國竹簡最新成果解密！「安大簡」發布《楚辭》佚篇

安徽大學2015年從海外蒐集到的一批戰國時期竹簡，已經有兩部分研究成果發布，最新的第三部分研究成果，揭露了三篇文獻，其中...

兩岸咖啡市場差異大 專家談瑞幸來台幾乎沒影響

中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡傳出12月將在台北開首店。行業人士分析，瑞幸的目的是建立全球品牌形象，但對台灣本地市場幾乎不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。