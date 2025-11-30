超越哪吒！「動物方城市2」刷新大陸動畫電影多項紀錄

大陸燈塔專業版數據顯示，截至30日零時，迪士尼動畫電影「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）票房已突破人民幣16億元，超越前作人民幣15.40億元，登頂中國影史進口動畫票房榜。在單日動畫電影觀影人次上，也超越大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」，刷新中國影史動畫電影單日觀影人次紀錄。

此前，「瘋狂動物城2」就已刷新大陸影史多項紀錄，包括：預售票房就突破人民幣3億元，刷新中國影史進口動畫電影預售紀錄；上映首日票房突破人民幣2.13億元，成中國影史進口動畫電影單日票房冠軍；超過「復仇者聯盟4：終局之戰」，成為中國影史進口片單日票房冠軍等。

據貓眼專業版預測，29日「瘋狂動物城2」單日票房將超過7億元，總票房預測上調至42.63億元。

「瘋狂動物城2」為睽違十年的續作，延續了前作的擬人化動物設定與幽默敘事，由拜倫．霍華德等原班團隊打造。

「瘋狂動物城2」為大陸近月冷清的影院帶來火爆銷量，每日經濟新聞報導，本周末，多家影院經理直觀感受到，觀影的熱鬧氛圍彷彿回到了春節檔。有的影院甚至在周日凌晨密集排了三場，最晚一場於零時45分開場，散場時已是凌晨2時33分。

報導引述濟南新世紀電影城經理李言魯表示，在這個時間段，「瘋狂動物城2」沒有對手。一些影廳數量較少的影院，全天只排這一部片子。他回憶，上一次電影院出現如此「瘋狂」的場面，還是春節期間「哪吒之魔童鬧海」上映時。但「哪吒之魔童鬧海」那時候還有春節檔其他影片分流，「瘋狂動物城2」現在是完全沒有對手。

為何大陸民眾對於「瘋狂動物城2」如此喜愛？豆瓣上一條關於「瘋狂動物城2」的高讚短評這樣寫道：「影院重新成為庇護所的108分鐘。」也有觀點分析認為，該電影延續九年前那份純粹的「快樂基因」，做到了合家歡電影最該做的事：「讓觀眾久違地記起，我們走進影院的初衷，是為了享受純粹的快樂。」

值得注意的是，在全球票倉中，中國大陸市場成為「頂梁柱」。目前3.13億美元的全球票房中，中國大陸票房高達2.06億美元，北美5,920萬美元。