快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

濱崎步上海無觀眾開唱 中國粉絲留言批評政治干擾

中央社／ 東京30日專電
日本歌手濱崎步昨天原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」。（取材自Instagram）
日本歌手濱崎步昨天原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」。（取材自Instagram）

日本歌手濱崎步昨天原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」；中國粉絲留言批評無故取消演唱會的決定，強調（中國）政府的立場不能代表所有民眾的想法。

濱崎步28日在限時動態宣布上海演唱會取消，同時，她向參與演唱會籌備的工作人員、舞者、樂團成員以及粉絲表示歉意，「在沒有機會直接見面道歉的情況下，就只能把這個舞台拆掉，我至今仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」

她也表示，「在這混亂的心情下，我一直思考自己是否真的什麼都做不了，但目前除了這項公告之外，沒有其他能做的，請原諒我。」

濱崎步昨天深夜再次更新限動，引用香港媒體發布的報導。她透露，「正如同報導所寫，我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場。」

她接著寫道：「為了原本能見到的1萬4000名TA（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名），所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出。」

濱崎步也張貼了與工作人員的合照，留言給TA們表示，「我正與一路並肩作戰至今的團隊、中國所有的工作人員，以及日本的大家庭一起向前邁進。請不要擔心我。請找到那些能讓心靈變得滿足的正面事物，無論是多麼微小的事，然後保護好自己。」

她最後說，「娛樂應該是連接人與人之間的橋梁，而我希望自己能成為那個搭橋的人，我至今仍如此堅信著。」

對於濱崎步在無觀眾會場所做的完整表演，網路上湧現許多讚賞，「不愧是曾經創造一個時代的藝術家，太厲害了」、「真的太帥了」、「歌姬果然不同凡響」、「這才叫專業」。

還有中國粉絲以日文留言說，「我是喜歡妳的中國粉絲。這次因為最近的政治問題，給妳和整個演唱會工作人員帶來了麻煩，感到非常遺憾。希望妳能理解，政府的立場不能代表所有一般民眾的想法。」

留言說，「很多中國年輕人都非常喜歡日本的流行文化，在中國的社群媒體，也有很多人批評這次無故取消演唱會的決定。希望未來還能再見到妳。如果可以的話，希望妳能告訴日本的朋友們，中國人其實也很親切。我們也期待能早日恢復日本旅遊，並能再次在中國參加妳的演唱會。」

濱崎步2024年曾在上海、成都、寧波、廣州等4個城市舉辦演唱會。今年的公演除了日本場之外，還包括香港、新加坡、台北、杭州、北京，原定於29日在上海開唱，突然被喊卡，明年1月10日還有澳門場次。

濱崎步 演唱會 粉絲 上海 觀眾 社群媒體

延伸閱讀

零觀眾也要給交代！濱崎步上海演唱會「對空氣演出」獨自登台 粉絲心碎哭爆：平成歌姬的氣度

Super Junior演唱會東海項鍊是什麼牌子？珍珠＋LV標誌、雙層疊戴，價格、超美細節一次帶你看

濱崎步開唱突取消、大槻真希遭關麥拖下台 楊烈：只有中國做得出來

爺奶級日本達人指導彰化二林手打蕎麥麵認證 明香田國小快閃品嘗

相關新聞

濱崎步上海無觀眾開唱 中國粉絲留言批評政治干擾

日本歌手濱崎步昨天原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」；中國粉絲留言批評無故...

98搶1！陸全國公務員考試今日登場 報考人數創新高

大陸2026年度公務員公共科目筆試30日舉行，今年大陸國考共計劃招錄3.81萬人，較上年度減少了0.16萬人，但共有37...

戰國竹簡最新成果解密！「安大簡」發布《楚辭》佚篇

安徽大學2015年從海外蒐集到的一批戰國時期竹簡，已經有兩部分研究成果發布，最新的第三部分研究成果，揭露了三篇文獻，其中...

女做美甲把立體雪人弄成「溶雪」！照片曝光笑翻網友：好有喜感

不少愛美人士喜歡做美甲來打扮。有女網友早前在網上分享了不愉快的上當經歷，臨近聖誕原本想做立體的可愛雪人，可是出來的效果卻強差人意...

兩岸咖啡市場差異大 專家談瑞幸來台幾乎沒影響

中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡傳出12月將在台北開首店。行業人士分析，瑞幸的目的是建立全球品牌形象，但對台灣本地市場幾乎不...

中籤率僅7.2%！上海馬拉松明登場 102名台灣跑者全力挑戰

2025上海馬拉松（上馬）將於30日上午7時開跑，官方資料指，今年賽事預報名人數再創新高，達35.65萬人，全程馬拉松項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。