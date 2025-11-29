戰國竹簡最新成果解密！「安大簡」發布《楚辭》佚篇

安徽大學2015年從海外蒐集到的一批戰國時期竹簡，已經有兩部分研究成果發布，最新的第三部分研究成果，揭露了三篇文獻，其中包含兩篇《楚辭》的佚篇，記錄了對秩序顛倒社會的抨擊，以及舜之二妃對亡夫的悼念。

據央視新聞，11月29日「安徽大學藏戰國竹簡」（安大簡）整理研究工作最新成果在安徽大學發布。本次公布的「安大簡」第三輯成果收錄了《善而》、《哀誦》、《申徒狄見周公》三篇文獻。

其中，《善而》共28支簡，從簡文內容、語言風格來看，當是《楚辭》佚篇。簡文表達了作者遺世獨立的孤獨感，抨擊了秩序顛倒的社會，表現出面對殘酷現實的無力及對道義的堅守。該篇語言質樸，好用對比，情感真摯。

《哀誦》共22支簡，無編號，亦屬《楚辭》佚篇。其內容為上古帝王舜死後，舜之二妃對亡夫的悼念、追憶及相關複雜感情的表達，可與《禮記》、《列女傳》、《博物志》等文獻相關記載印證。該篇文辭優美，具有頗高的文學藝術水準。

這兩篇楚辭類文獻為楚辭形成流傳研究提供了新證。

《申徒狄見周公》共60支簡，簡背有編號，編號分為三組，三組簡可依次編連成一篇竹書。簡文記載了周公與申徒狄的對話，反映了戰國時期遊士階層的活動和思想主張，與信陽長台關竹書中所記周公與申徒狄的問答應是同一篇文獻的不同抄本，該篇為戰國早中期墨學思想在楚地的傳播提供了史料支撐。

安大簡是2015年安徽大學從海外搶救回來的一批珍貴竹簡，經清洗整理，共有1167個編號，完簡較多。竹簡最短的約21.3釐米、最長約48.5釐米，簡寬0.4至0.8釐米。由不同人抄寫，書體風格多樣，字跡清晰。這批竹簡年代約在西元前400年至西元前350年之間，屬戰國早中期。

此前於2019年9月、2022年8月，安徽大學先後兩次發布整理研究成果。

《南通大學學報（社會科學版）》不久前已經推出「出土文獻-安大簡」專題，集中刊發安徽大學漢字發展與應用研究中心安大簡最新研究成果。學者認為，《善而》時代早於《離騷》，說明楚辭騷體類文獻在戰國早中期已存在，而非屈原之創舉，這對探討楚辭的源流具有重要的意義。《哀誦》定名源自開篇前二簡「作茲哀誦以齋重華」一句。《申徒狄見周公》大多數內容並不見於傳世典籍，是一篇戰國佚文，此外，申徒狄可能是一名來自東方的墨者。