女做美甲把立體雪人弄成「溶雪」！照片曝光笑翻網友：好有喜感

香港01／ 撰文：喬納森
有女網友早前在網上分享了不愉快的上當經歷，臨近聖誕原本想做立體的可愛雪人，可是出來的效果卻強差人意。示意圖／Ingimage
有女網友早前在網上分享了不愉快的上當經歷，臨近聖誕原本想做立體的可愛雪人,可是出來的效果卻強差人意。示意圖／Ingimage

不少愛美人士喜歡做美甲來打扮。有女網友早前在網上分享了不愉快的上當經歷，臨近聖誕原本想做立體的可愛雪人，可是出來的效果卻強差人意，她認為如果美甲師手繪能力不夠好，不妨坦承拒絕直接表示「做不到」，總好過弄出反效果。女網友到在網上公審，甚至叫網友投票是否應將此貼文傳給該美甲師，結果有96%的網友投贊成票，「給他看看有多少人覺得真的很醜」。

立體可愛雪人「溶雪」

有女網友在Threads發布照片及文章，大嘆美甲踩雷情況。從照片中可見，原PO指甲上的立體雪人，與參考圖片不符，雪人變瘦長，五官比例也變醜。原PO不禁大鬧，「說真的做美甲都是為了漂亮，你弄成這樣叫我怎麼辦呀？」，於是在網上公審對方。

網友：好慘但好好笑

「雪人」笑翻不少網友，有人笑說「本來是北歐雪人，結果做成了蜜雪冰城」、「雪人融化了...」、「好像小時候很難吃的棉花糖」、「差得很遠喔」。不少人也覺搞笑，「好有喜感」、「好慘但好好笑，sorry」、「Sorry笑到癲，make my day，希望你不要再上當」。

有美甲師網友這樣回應：「我會直接跟客人說畫不出來，不會畫公仔，會畫的也不是經常畫的那些，都需要多畫幾次才做給客人，比如立體小熊」。原PO讚她「你是一個好（有職業操守）的美甲師」。

文章授權轉載自《香港01》

