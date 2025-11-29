中籤率僅7.2%！上海馬拉松明登場 102名台灣跑者全力挑戰

2025上海馬拉松（上馬）將於30日上午7時開跑，官方資料指，今年賽事預報名人數再創新高，達35.65萬人，全程馬拉松項目中籤率僅7.2%。其中，今年共有102名持台胞證的台灣選手報名，當中17人是透過「台北—上海雙城機制」來陸參賽。不少台灣選手表示，「抽到上海馬真的很幸運」，「能跑完全程就很滿足」，對這次賽事既期待又緊張。

台北與上海自2011年簽署體育交流合作意向書後，每年都有台灣跑者透過「雙城機制」到上馬比賽，今年一樣由台北市體育總會安排來到上海。據悉，上馬是大陸首個獲得世界田徑總會白金標籤認證的馬拉松，每年11月舉行，賽道沿途經上海多個城市地標。

63歲的賴姓選手此次透過「雙城機制」參賽，是同行跑者中年紀最長的一位。他受訪時說，從2004年開始跑第一場馬拉松，「這場上馬剛好是第99場，下周在溫州會跑第100場」，並計劃明年元旦在台北完成第101場。「北京馬幾乎每次都中，但上海馬一直抽不到，這次是第一次抽中。」

另位潘姓選手指，這是他首次參加上馬，過去曾參加沖繩賽事，「海外賽事通常都跑全馬，因為都來了就一定要跑全馬」，他還特別找教練安排課表訓練。陳姓選手則稱，平常也會到不同城市參賽，大陸這裡多次報名廈門與上海，「廈門每次都中，但上海比較難」，這次是朋友互相拉人一起報名。黃姓夫妻則表示，兩人平常就共同參賽，這次主要抱著「跑步兼觀光」心情，期待沿途賽道與城市景觀。

至於一名自行來滬參賽的台灣選手向本報記者表示，這次是她人生第一個全程馬拉松，「就獻給上海」。她說，自己過去都是跑半馬，連台灣渣打馬也只報半馬，「上海馬真的超難抽籤，我原本抱著抽不到的心態，結果竟然中籤」。她提到，全球目前有七大馬（波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、紐約、東京和雪梨馬拉松），明年可能就要變成八大馬或九大馬，因上海馬是候選賽事名單之一，另個競爭對手則是南非的賽事。

她此次是自行來滬參賽，並提到自己今年同時也抽到2026年3月1日登場的東京馬拉松，「東京比上海更難抽」，但28日公布的柏林馬則未中籤。她笑稱，此次與多位朋友一起報名，「結果只有我抽中，很幸運也很意外」。