快訊

美股美債比特幣全面強彈的2大教訓：別跟Fed、AI對做

日音樂劇「美少女戰士」 北京上海杭州演出全取消

中央社／ 台北29日電

中日關係緊張嚴重影響各層面交流，綜合日港媒體報導，日本人氣動畫「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇近期在中國北京、上海及杭州的演出全部取消，原因為「不可抗力」。

共同社中文網今天報導，「美少女戰士SailorMoon」音樂劇中國巡演原擬於杭州、北京和上海先後展開，其中12月19至21日在北京舉辦的5場演出先前已經喊停，而原本應於昨、今（28至29日）兩日在杭州市舉行的共3場演出也取消。

另據香港01，主辦方今天進一步公布，原訂12月4至14日在上海站的演出也全數取消。

「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇官網公布了上述消息，並表示「因不可抗力而取消」。

日本首相高市早苗本月7日在日本國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市的表態引發北京強烈不滿，要求日方收回相關言論並祭出各種反制措施。

這場外交風暴已擴及兩國經濟、文化、娛樂等各層面交流，其中日本歌手大槻真希昨晚在上海演唱時突遭強行中止、帶離舞台；而原訂今天在上海東方體育中心舉行的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會-上海站」也因「不可抗力因素」而取消。

上海 音樂劇 日本

延伸閱讀

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

濱崎步上海演唱會被取消！「獨自登台」錄製演出給交代 無觀眾空蕩畫面流出

美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

相關新聞

女做美甲把立體雪人弄成「溶雪」！照片曝光笑翻網友：好有喜感

不少愛美人士喜歡做美甲來打扮。有女網友早前在網上分享了不愉快的上當經歷，臨近聖誕原本想做立體的可愛雪人，可是出來的效果卻強差人意...

戰國竹簡最新成果解密！「安大簡」發布《楚辭》佚篇

安徽大學2015年從海外蒐集到的一批戰國時期竹簡，已經有兩部分研究成果發布，最新的第三部分研究成果，揭露了三篇文獻，其中...

兩岸咖啡市場差異大 專家談瑞幸來台幾乎沒影響

中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡傳出12月將在台北開首店。行業人士分析，瑞幸的目的是建立全球品牌形象，但對台灣本地市場幾乎不...

中籤率僅7.2%！上海馬拉松明登場 102名台灣跑者全力挑戰

2025上海馬拉松（上馬）將於30日上午7時開跑，官方資料指，今年賽事預報名人數再創新高，達35.65萬人，全程馬拉松項...

嫉妒？查過刑責？ 14歲刺死14歲 兇手一審獲判無期無表情

廣東深圳14歲鍾姓少年刺死同樣14歲的潘姓女同學案28日一審宣判，鍾姓少年犯故意殺人罪，被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。...

「和男足一樣沒長進」中國男籃又輸南韓 世預賽開門黑被罵翻

2027年男籃世界盃亞洲區預賽28日開戰，中國男籃在主場迎戰南韓，終場以76：80遭遇開門黑；這是時隔三年後，中國男籃再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。