中華武術救失眠！ 香港研究：太極拳治失眠媲美心理治療

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現打太極的益處甚至媲美心理治療。示意圖／ingimage
研究發現打太極的益處甚至媲美心理治療。示意圖／ingimage

一項由香港研究團隊進行的最新研究發現，太極拳這項擁有多年歷史的中華傳統武術，不只能夠讓中老年人更健康，甚至還能對抗失眠。更令人驚訝的是，太極拳對抗失眠的效果，甚至媲美認知行為療法，為失眠患者帶來一套更自然輕鬆的解決方案。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，目前在西方醫學界中，常會使用認知行為心理治療（CBT）來治療嚴重的失眠。雖然有些醫師也會開立安眠藥，但這類藥物通常只能短期使用，而且效果有限。不過近期香港大學的專家發現，太極拳能改善慢性失眠，甚至成效與CBT治療差不多。

這項刊登在《英國醫學期刊》（The BMJ）上的研究，追蹤200名50歲以上的慢性失眠患者。研究人員將其分為兩組，一組學習太極拳，另一組則接受CBT治療，研究時間為期三個月，每週做兩次各一小時的療程。

結果顯示，在三個月的時間內，CBT組的失眠嚴重度指數（ISI）降低了11.19分，而太極拳組則降低了6.67分。不過專家繼續延後多追蹤了一年，發現太極拳組的ISI降到9.51分，而CBT組則是10.18分，也就是說以長期效果來看，太極拳治療失眠的成效甚至超越了CBT。

更令專家驚訝的是，太極拳不只是助眠，還提升了患者的生活品質，改善他們的心理健康和身體活動水準，益處和CBT不相上下。專家表示，這可能是因為受試者在結束之後仍持續練習太極拳，顯見即使三個月療程結束之後，這項運動仍對受試者的身心健康有益。

目前全球有數千萬人飽受失眠之苦。美國睡眠協會指出，有近7000萬美國人患有睡眠障礙；而在台灣也有約40.9%的人睡眠狀況不佳。長期睡眠不足會對身體帶來負面影響，除了脾氣暴躁、注意力不集中之外，更嚴重甚至會增加肥胖、罹患心臟病或糖尿病的風險。

中華武術救失眠！ 香港研究：太極拳治失眠媲美心理治療

一項由香港研究團隊進行的最新研究發現，太極拳這項擁有多年歷史的中華傳統武術，不只能夠讓中老年人更健康，甚至還能對抗失眠。更令人驚訝的是，太極拳對抗失眠的效果，甚至媲美認知行為療法，為失眠患者帶來一套更自然輕鬆的解決方案。

