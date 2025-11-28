中共政治局召開會議 強調從嚴治黨、保持反腐高壓態勢

中共中央政治局今天召開會議，審議「關於二十屆中央巡視省（自治區、直轄市）情況的綜合報告」，會議強調從嚴治黨，保持反腐敗高壓態勢。

新華社報導，中共總書記習近平主持今天的中央政治局會議。會議指出，20屆中央第5輪、第6輪巡視完成對省區市的全覆蓋。從巡視看，各省區市工作存在一些問題，必須從政治上高度重視，嚴肅認真解決。

會議要求，要落實主體責任，強化日常監督，把巡視整改與學習貫徹中共20屆四中全會精神、謀劃「十五五」（2026到2030年）時期經濟社會發展結合起來，作為全面從嚴治黨、淨化政治生態、加強領導班子建設的重要抓手，以整改實效推動高質量發展。

會議強調，持之以恆推進全面從嚴治黨，壓緊壓實管黨治黨政治責任，強化對「一把手」的監督管理，鞏固拓展深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育成果，加強對權力配置、運行的規範和監督，保持反腐敗高壓態勢，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件，營造風清氣正的政治生態。

會議還研究了其他事項。