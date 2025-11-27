四川發現特大金礦 價值3,344億元

四川找礦又有新突破，四川省自然資源廳透露，四川省松潘縣東北寨金礦床勘探專案通過四川省礦產資源儲量評審中心評審結果顯示，東北寨金礦本次評審新增黃金資源量28.24噸，累計查明黃金資源量81.06噸，規模達到特大型（50噸以上），礦床金平均品位3.75克/噸，含金量較高，是目前四川完成備案的資源量最大的金礦。

據了解，金礦品位是指金礦中的黃金含量，品位越高越具有開採價值，當前技術經濟條件下可開採的最低值，通常為0.3–0.5克/噸，若達到25克/噸以上可視為高品位金礦，低於0.5克/噸的極低品位礦開發成本較高，且需特殊技術（如堆浸）才能開採出黃金。

四川的東北寨金礦黃金資源量81.06噸（約260萬盎司），礦石量約9,531萬噸，礦體規模較大，主礦體長480-1620米，厚1.67-3.19米，延深268-580米，按當前金價估算，潛在經濟價值超過人民幣760億元（約新台幣3,344億元）。

四川的東北寨金礦床礦勘探工作由四川省地質礦產勘查開發局下屬第十地質大隊承擔，該金礦於上1970年代被發現，歷經幾代四川地質人持續勘查，累計施工鑽探近10萬米、坑道4千餘米，採集各類樣品35,000件，最終實現找礦重大突破。東北寨金礦開發利用前景良好，礦床金平均品位3.75克/噸，明顯高於大陸其它金礦品位，具有顯著的經濟開發價值和戰略意義。

勘探工作之外，專案同步開展東北寨金礦成礦作用研究及成礦預測、構造作用與成礦關係研究等多個專項課題，從構造動力學特徵、礦物學特徵等多個維度開展研究，進一步總結「東北寨式」微細浸染型金礦的成礦規律，建立找礦模型。

同時，東北寨金礦還開展選礦試驗，突破了該礦區高砷高碳金礦石選礦技術難關，為下一步礦床開發利用奠定了基礎。

東北寨金礦床的探獲改變了全省金礦勘查開發傳統格局，為打造川西地區金礦戰略基地提供資源保障，大力提升四川在全國金礦領域的戰略地位，也為中國同類型礦床勘查提供了重要經驗和示範。