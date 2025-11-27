快訊

香港宏福苑大火創77年來紀錄仍非最慘 這場史上最致命火災釀600死

四川挖到「大寶貝」 價值估算逾3344億

聽新聞
0:00 / 0:00

四川發現特大金礦 價值3,344億元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
四川省松潘縣東北寨金礦，累計查明金資源量81.06噸，規模達到特大型，是目前四川最大的金礦。圖為專家在查看鑽探的岩心。（取自澎湃新聞）
四川省松潘縣東北寨金礦，累計查明金資源量81.06噸，規模達到特大型，是目前四川最大的金礦。圖為專家在查看鑽探的岩心。（取自澎湃新聞）

四川找礦又有新突破，四川省自然資源廳透露，四川省松潘縣東北寨金礦床勘探專案通過四川省礦產資源儲量評審中心評審結果顯示，東北寨金礦本次評審新增黃金資源量28.24噸，累計查明黃金資源量81.06噸，規模達到特大型（50噸以上），礦床金平均品位3.75克/噸，含金量較高，是目前四川完成備案的資源量最大的金礦。

據了解，金礦品位是指金礦中的黃金含量，品位越高越具有開採價值，當前技術經濟條件下可開採的最低值，通常為0.3–0.5克/噸，若達到25克/噸以上可視為高品位金礦，低於0.5克/噸的極低品位礦開發成本較高，且需特殊技術（如堆浸）才能開採出黃金。

四川的東北寨金礦黃金資源量81.06噸（約260萬盎司），礦石量約9,531萬噸，礦體規模較大，主礦體長480-1620米，厚1.67-3.19米，延深268-580米，按當前金價估算，潛在經濟價值超過人民幣760億元（約新台幣3,344億元）。

四川的東北寨金礦床礦勘探工作由四川省地質礦產勘查開發局下屬第十地質大隊承擔，該金礦於上1970年代被發現，歷經幾代四川地質人持續勘查，累計施工鑽探近10萬米、坑道4千餘米，採集各類樣品35,000件，最終實現找礦重大突破。東北寨金礦開發利用前景良好，礦床金平均品位3.75克/噸，明顯高於大陸其它金礦品位，具有顯著的經濟開發價值和戰略意義。

勘探工作之外，專案同步開展東北寨金礦成礦作用研究及成礦預測、構造作用與成礦關係研究等多個專項課題，從構造動力學特徵、礦物學特徵等多個維度開展研究，進一步總結「東北寨式」微細浸染型金礦的成礦規律，建立找礦模型。

同時，東北寨金礦還開展選礦試驗，突破了該礦區高砷高碳金礦石選礦技術難關，為下一步礦床開發利用奠定了基礎。

東北寨金礦床的探獲改變了全省金礦勘查開發傳統格局，為打造川西地區金礦戰略基地提供資源保障，大力提升四川在全國金礦領域的戰略地位，也為中國同類型礦床勘查提供了重要經驗和示範。

黃金 戰略

延伸閱讀

好市多「黑色購物週」Day 5終於出現黃金、Mac優惠！食品類瞄準飲控族

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

四川艦海試 是全球首艘電彈攻擊艦 戰力堪稱「小航母」

四川艦與航母 有什麼區別？ 專家這麼說

相關新聞

四川發現特大金礦 價值3,344億元

四川找礦又有新突破，四川省自然資源廳透露，四川省松潘縣東北寨金礦床勘探專案通過四川省礦產資源儲量評審中心評審結果顯示，東...

「沒父母後 家不再是家」 80後跪別無人老宅 網友心戚戚

「沒有親人的老宅，反而每次離開更加刻骨銘心，畢竟這裡記載了父母一輩子的辛苦，也留下了自己兒時的成長記憶。」11月24日，...

中國雲南昆明1火車站試驗列車追撞施工人員 釀11死2傷

大陸雲南昆明1處火車站發生重大死傷事故。根據昆明火車站通報，洛羊鎮火車站27日凌晨發生試驗列車追撞施工作業人員事故，造成...

中國漫記／高市沒讓陸掀抵制日貨風潮 原因殘酷又現實

日本首相高市早苗「台灣有事」、「集體自衛權」言論，引發中日關係緊張。但為何這次至今沒有點燃中國大陸的民族主義、抵制日貨風潮？是反日情緒降溫，還是中國市場結構變了？是自信理性，還是經濟實力逆轉？ 資深記者黃國樑抽絲剝繭，為你爬梳「日貨沒被中國抵制，日本該高興，還是悲傷？」這個問題。

上海雙城故事展 策展人：促進兩地理解

台北上海雙城論壇預計年底在上海登場。在此之前，「上海台北雙城故事展」於26日開幕。在上海的台灣創作者、本次活動策展人麥子...

免簽+智慧通關 赴陸遊續升溫

「登機前在網路上填好入境卡，通關時出示二維條碼就可以，節省了時間，智慧口岸太便利了！」11月20日上線的外國人入境卡網上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。