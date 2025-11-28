海峽杯青創賽 多個台胞項目獲獎

2025「海峽杯」青年創新創業大賽頒獎活動26日在福州舉行，共評出一等獎項目2個、二等獎項目4個、三等獎項目6個，另有26個項目獲得大賽優勝獎。其中，多個台胞項目獲獎。 　　

中新社報導，自今年8月啟動以來，大賽共吸引海內外946個項目報名參賽，其中包括233個台胞項目，覆蓋文化創意、精緻農業、生物醫藥、智能製造等多個行業領域。 　　

台胞蔡宗遠「智能影像重構骨科診療：雙平面X光系統的創新突破與臨床落地」項目獲大賽一等獎。蔡宗遠受訪時說，該項目以機器視覺技術為核心，突破傳統骨科結構成像局限，實現功能成像，為骨科診療提供全新解決方案。

該項目在大陸已應用落地於北京、上海、江蘇、廣東等近20家醫院和高校。蔡宗遠表示，此次參賽希望尋找更多的合作機會，讓這一融合了兩岸的創新技術更好地服務大眾醫療健康領域。　

台胞朱浤毅參與的「基於體衛融合打造精準醫療與數字化健康評估系統」項目獲得大賽優勝獎，他和團隊攜帶相關設備亮相活動現場，受到廣泛關注。 　　

他說，「我們構建了自主可控的AI運動健康干預系統」，該項目通過壓力傳感、攝像頭等捕捉運動數據，可應用於服務覆蓋老年人肌力篩查、慢病患者健康管理等領域，已在福建的社區醫院落地應用，未來希望能在地推進項目「雲平台」的構建，促進兩岸健康醫療體育方面融合。

