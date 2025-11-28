聽新聞
全長401公里 廣湛高鐵快要開通了

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國廣湛高鐵26日正式進入試運行階段，線路開通運營也進入倒計時模式。廣湛高鐵，又稱廣湛客運專線，是廣東省境內廣州市至湛江市的高速鐵路，是連接粵港澳大灣區和海南自貿港、北部灣城市群的高速鐵路。

中通社報導，廣湛高鐵自廣州站引出，向西經廣東省佛山市、肇慶市、雲浮市、陽江市、茂名市、湛江市，終至湛江北站，是連接粵港澳大灣區和海南自由貿易港、北部灣城市群高速鐵路大通道的重要組成部分。

廣湛高鐵全長401公里，時速350公里，共設車站11座，分別為廣州、佛山、佛肇、新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北，預留湛江東站。

廣湛高鐵項目今年年底將建成開通運營。廣湛高鐵通車後，將先接入廣州白雲站，預計2026年春節左右接入廣州站。

高鐵 廣州 廣東

相關新聞

大灣區「新三樣」 文化出海重要力量

2025粵港澳大灣區文化產業投資大會26日在廣州開幕，由暨南大學產業經濟研究院、廣東省粵港澳大灣區文化創意產業促進會發布...

廣角鏡／漳汕高鐵 跨海架梁

漳汕高鐵福建段東山跨海特大橋正積極施工中，26日箱梁架設。東山跨海特大橋全長20.26公里，是漳汕高鐵全線最長的跨海橋梁...

海峽杯青創賽 多個台胞項目獲獎

2025「海峽杯」青年創新創業大賽頒獎活動26日在福州舉行，共評出一等獎項目2個、二等獎項目4個、三等獎項目6個，另有2...

四川發現特大金礦 價值3,344億元

四川找礦又有新突破，四川省自然資源廳透露，四川省松潘縣東北寨金礦床勘探專案通過四川省礦產資源儲量評審中心評審結果顯示，東...

「沒父母後 家不再是家」 80後跪別無人老宅 網友心戚戚

「沒有親人的老宅，反而每次離開更加刻骨銘心，畢竟這裡記載了父母一輩子的辛苦，也留下了自己兒時的成長記憶。」11月24日，...

