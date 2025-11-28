全長401公里 廣湛高鐵快要開通了

中國廣湛高鐵26日正式進入試運行階段，線路開通運營也進入倒計時模式。廣湛高鐵，又稱廣湛客運專線，是廣東省境內廣州市至湛江市的高速鐵路，是連接粵港澳大灣區和海南自貿港、北部灣城市群的高速鐵路。

中通社報導，廣湛高鐵自廣州站引出，向西經廣東省佛山市、肇慶市、雲浮市、陽江市、茂名市、湛江市，終至湛江北站，是連接粵港澳大灣區和海南自由貿易港、北部灣城市群高速鐵路大通道的重要組成部分。

廣湛高鐵全長401公里，時速350公里，共設車站11座，分別為廣州、佛山、佛肇、新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北，預留湛江東站。

廣湛高鐵項目今年年底將建成開通運營。廣湛高鐵通車後，將先接入廣州白雲站，預計2026年春節左右接入廣州站。