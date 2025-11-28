大灣區「新三樣」 文化出海重要力量

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣東推動粵港澳大灣區文化創意產業，圖為2025年永春白鶴拳傳承發展大會。廣東、香港武術團體上台表演。 （中新社）
廣東推動粵港澳大灣區文化創意產業，圖為2025年永春白鶴拳傳承發展大會。廣東、香港武術團體上台表演。 （中新社）

2025粵港澳大灣區文化產業投資大會26日在廣州開幕，由暨南大學產業經濟研究院、廣東省粵港澳大灣區文化創意產業促進會發布的2025粵港澳大灣區文化產業投資趨勢報告指出，大灣區正加速成為中國文化走向世界的創新高地與重要橋梁，網文、網遊、網劇「新三樣」及影視動畫成為廣東文化出海的重要力量。

中新社報導，報告顯示，廣東文化產品和服務出口額約占全國5分之2，覆蓋160多個國家和地區，擁有國家文化出口基地2個、國家對外文化貿易基地2個，形成以數字出版、創意設計、文化產品和設備製造為優勢的文化出口格局。 　　

2024年廣東文化產業營收突破3萬億元（人民幣，下同）大關；2025年前3季度，廣東規上文化企業營收已超2萬億元，利潤超2000億元，總營收保持全國第一。

報告指出，2020年至2025年10月，大灣區文化產業合計產生融資事件720件，據估算總融資金額約為564.1億元。從投融資領域來看，「文化智造」的投融資事件數量最多，達370件，線下衍生、AIGC、VR/AR、遊戲等緊隨其後，說明投融資更偏愛具有硬科技屬性的文化企業。 　　

報告還稱，大灣區數字科技與人工智能技術積累厚實，硬件製造配套能力突出，勢必成為推動文化產品數智化升級的全球高地。

此次大灣區文投會，超過300個文化產業項目與100多家金融投資機構參會對接，並舉辦8場投融資路演活動，共有60個項目參與路演。據悉，過去的兩屆大灣區文投會，共有27個路演項目獲得融資超過95億元。

廣東 高地

延伸閱讀

粵港澳大灣區加強體育合作 外界猜可能劍指2036年奧運

600台商助力清遠 簽約金額近9億元

廣東模特冠軍像大媽？ 官方搬出「真正」冠軍仍被嫌

「我阿嬤？」模特兒冠軍亮相全場震驚 官方急滅火：頒錯人

相關新聞

大灣區「新三樣」 文化出海重要力量

2025粵港澳大灣區文化產業投資大會26日在廣州開幕，由暨南大學產業經濟研究院、廣東省粵港澳大灣區文化創意產業促進會發布...

廣角鏡／漳汕高鐵 跨海架梁

漳汕高鐵福建段東山跨海特大橋正積極施工中，26日箱梁架設。東山跨海特大橋全長20.26公里，是漳汕高鐵全線最長的跨海橋梁...

海峽杯青創賽 多個台胞項目獲獎

2025「海峽杯」青年創新創業大賽頒獎活動26日在福州舉行，共評出一等獎項目2個、二等獎項目4個、三等獎項目6個，另有2...

全長401公里 廣湛高鐵快要開通了

中國廣湛高鐵26日正式進入試運行階段，線路開通運營也進入倒計時模式。廣湛高鐵，又稱廣湛客運專線，是廣東省境內廣州市至湛江...

四川發現特大金礦 價值3,344億元

四川找礦又有新突破，四川省自然資源廳透露，四川省松潘縣東北寨金礦床勘探專案通過四川省礦產資源儲量評審中心評審結果顯示，東...

「沒父母後 家不再是家」 80後跪別無人老宅 網友心戚戚

「沒有親人的老宅，反而每次離開更加刻骨銘心，畢竟這裡記載了父母一輩子的辛苦，也留下了自己兒時的成長記憶。」11月24日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。