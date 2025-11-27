快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

上海雙城故事展 策展人：促進兩地理解

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導
在上海的台灣創作者、策展人麥子（梁忠）希望藉作品呈現兩地生活的共同性，減少誤會、促進理解。左起為台北市議員秦慧珠、麥子、上海市台辦主任金梅、台灣書法家協會會長沈榮槐。記者謝守真／攝影
在上海的台灣創作者、策展人麥子（梁忠）希望藉作品呈現兩地生活的共同性，減少誤會、促進理解。左起為台北市議員秦慧珠、麥子、上海市台辦主任金梅、台灣書法家協會會長沈榮槐。記者謝守真／攝影

台北上海雙城論壇預計年底在上海登場。在此之前，「上海台北雙城故事展」於26日開幕。在上海的台灣創作者、本次活動策展人麥子（本名梁忠）指出，上海創作者對台北理解有限，在策展過程中需要從飲食、建築到人物逐一溝通。他表示，希望透過作品讓上海民眾看見兩地生活的共同性，減少誤會並促進理解。

上海台北雙城故事展昨日開幕，由上海市台辦新媒體中心主辦，今年展覽在具有城市文化象徵意義的上海圖書館1樓展廳舉辦，規模較去年首屆更為盛大。上海市台辦主任金梅、上海市台辦副主任王立新、台北市議員秦慧珠、台灣書法家協會會長沈榮槐等兩岸嘉賓皆出席開幕式。

金梅說，上海與台北「一海之隔、情深意長」，上海具有海派文化底蘊與浦東開發開放的成就，而台北不僅保留著傳統文化的精髓，更充滿現代都市的活力。本次展覽從味覺印象、城市符號到習俗呈現文化相通。她說，文化是維繫民族精神的重要紐帶，交流要「跟上新時代步伐、承載新內涵」。上海今年舉辦逾500場交流活動，將持續搭建平台，鼓勵更多普通人成為交流主角。

上海台北雙城故事展除繪畫作品，也設置台灣夜市攤位區，提供紀念印章與套圈圈體驗，讓上海市民感受台灣傳統夜市文化。記者謝守真／攝影
上海台北雙城故事展除繪畫作品，也設置台灣夜市攤位區，提供紀念印章與套圈圈體驗，讓上海市民感受台灣傳統夜市文化。記者謝守真／攝影

秦慧珠表示，今年是雙城故事展第2屆，使兩地故事得以延續。她提到上海自1291年設縣、台北於1884年建城，兩地歷史背景不同，但早在百年前就已建立連結。談到雙城論壇，她說，自2010年創辦後已累積40份合作協議，涵蓋歷史文化、城市建設與科技創新等領域。此次展覽延續民間故事與城市互動，以文化作為兩地連結的橋梁。2年前台北市長蔣萬安赴上海時以「雙城好、兩岸好」為致詞核心，強調上海與台北的地位都十分重要，而兩城的友誼在愈是艱難的時刻，愈要持續展現兩地「金石」一般的友誼，更多交流交往。

麥子說，今年約3至4位台北創作者，其餘為上海藝術家，相較去年全由上海創作者，他希望提升代表性。他稱最難的是大陸對台北理解有限，需逐一提供切入點。他說，有創作者發現兩地共同性，如皆有「西門」、城牆、依河靠海並以貿易發展。若有下一屆，作品形式可擴大，不侷限於繪畫。

他說，文化互動本質應著眼生活經驗，而非政治立場。並舉例大陸日常語彙如「小資」、部分台味飲食近年愈發普及；而大陸許多食品、咖啡豆也出自台商工廠，是民眾生活的一部分。故事展盼呈現兩地既熟悉又陌生的面向，讓雙方看到更多共同點，從細節理解彼此。

上海 創作者

延伸閱讀

魏如萱小巨蛋前哨戰！陳綺貞相隔11年合體 台上喊「你愛我嗎？」

市場瘋猜測…網傳特斯拉美廠去中化 副總裁：原產國非排除標準

蔣萬安不發現金...總預算被擱置 綠黨團：溝通之門隨時敞開

蔣萬安擬12月赴上海雙城論壇 梁文傑：北市府須再申請 盼早點給

相關新聞

上海雙城故事展 策展人：促進兩地理解

台北上海雙城論壇預計年底在上海登場。在此之前，「上海台北雙城故事展」於26日開幕。在上海的台灣創作者、本次活動策展人麥子...

免簽+智慧通關 赴陸遊續升溫

「登機前在網路上填好入境卡，通關時出示二維條碼就可以，節省了時間，智慧口岸太便利了！」11月20日上線的外國人入境卡網上...

涉嚴重違紀違法！成都市長王鳳朝被查 曾喊「成都像哪吒敢於打破常規」

中共中央紀委、中國國家監委官網傍晚通報，四川省成都市委副書記、市長王鳳朝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查；...

見死不救？大陸漁船南韓外海翻覆 遼寧官員疑要求船主「別報警」

近日，大陸遼寧省接連發生漁船傾覆事故。其中，11月10日，1艘漁船在南韓全羅北道群山市附近海域發生傾覆，2人被附近經過的...

上海、台北「雙城故事展」開幕 台灣創作者：盼促進兩地理解

台北上海雙城論壇多次延期，預計年底將在上海登場，備受關注。在此之前，「上海台北雙城故事展」於26日開幕。在上海的台灣創作...

原因不同、目的地一致 日機場擠滿返中客 航班滿座

正值中日關係緊張之際，不少中國網友發布視頻顯示，在日本多個機場擠滿返國的中國人，有的原本就計畫回國，但也有人選擇提前結束...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。