涉嚴重違紀違法！成都市長王鳳朝被查 曾喊「成都像哪吒敢於打破常規」
中共中央紀委、中國國家監委官網傍晚通報，四川省成都市委副書記、市長王鳳朝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查；網路22日傳出他被帶走。王鳳朝最為人知的名言是，成都的發展就像哪吒一樣不認命、不服輸，敢於打破常規。
公開資料顯示，王鳳朝1965年12月生，四川中江人，曾任四川航空集團有限責任公司董事長、黨委書記；四川發展（控股）有限責任公司董事長、黨委書記；四川金融控股集團有限責任公司董事長、黨委書記等職。
2019年，王鳳朝升任四川省政府黨組成員、副省長。2020年，他轉任成都市委副書記、市長，至此次被查。
王鳳朝最後公開露面是在11月21日，他主持召開成都市政府第71次常務會議以及市政府黨組擴大會議。
中國社群微信22日傳成都出大事，有人話中有話提到「有鳳來朝」。其後，自媒體爭相發布王鳳朝的簡歷，暗示他被查落馬。
除擔任成都市長，王鳳朝還兼任中共成都市委財經委員會副主任，並擔任中共20大代表、第14屆全國人大代表。
王鳳朝多次在政界、企業之間轉換跑道，是典型的複合型領導幹部。他最為人知的名言，就是把成都發展自比為哪吒。
據人民日報，14屆全國人大三次會議四川代表團3月7日上午舉行開放團組會議。王鳳朝說：「成都的發展就像哪吒一樣，不認命、不服輸，敢於打破常規、突破自我、守正創新」。
