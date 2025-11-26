快訊

見死不救？大陸漁船南韓外海翻覆 遼寧官員疑要求船主「別報警」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
11月9日在南韓全羅南道可居島附近海域拍攝的大陸漁船傾覆現場。圖／環球時報
11月9日在南韓全羅南道可居島附近海域拍攝的大陸漁船傾覆現場。圖／環球時報

近日，大陸遼寧省接連發生漁船傾覆事故。其中，11月10日，1艘漁船在南韓全羅北道群山市附近海域發生傾覆，2人被附近經過的貨船救起，9人失蹤。據報，營口市鮁魚圈區海洋與漁業局局長徐放不僅不組織救援，反而要求船主「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。

據新華社消息，中國駐南韓大使館11月11日發布通告，對於近期在南韓附近海域接連發生2宗大陸漁船傾覆事故造成人員傷亡，深表痛心。通報稱，11月9、10日，2艘中國漁船先後在南韓附近海域傾覆。目前共有8人獲救、2人死亡、12人失蹤。

對於11月10日的漁船傾覆事故，已刑事立案7宗，對14人採取刑事強制措施，營口市紀委監委對3名涉案公職人員立案審查調查，目前案件還在進一步辦理中。

經查，事故漁船船主兼船長鄭某在應對船舶檢驗檢查時，為使漁船達到出海標準，蓄意使用他人職務船員證書應付安全檢查，而相關職務船員並未登船履職。鄭某安排2名未按規定報備且無有效船員證書的人員，替代出海作業，導致該漁船未達到標準，不具備合法出海作業資格。11月16日，營口市公安局對鄭某採取刑事拘留強制措施。

報導還披露，營口市鮁魚圈區海洋與漁業局黨組書記、局長徐放，在遼營漁某船傾覆後，不僅不組織救援，反而安排工作人員遲某某與船主串通，要求其「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。目前，徐某和遲某某因涉嫌違紀違法被立案審查調查。

營口市鮃魚圈區海洋與漁業局局長徐放。圖／環球時報
營口市鮃魚圈區海洋與漁業局局長徐放。圖／環球時報

南韓 失蹤

