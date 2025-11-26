上海、台北「雙城故事展」開幕 台灣創作者：盼促進兩地理解

快訊

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
在上海的台灣創作者、策展人麥子（梁忠）表示，上海創作者對台北的了解有限，策展時須從飲食、建築到人物逐一溝通。他希望藉作品呈現兩地生活的共同性，減少誤會、促進理解。圖中依左至右依序為台北市議員秦慧珠、活動策展人的麥子（本名梁忠）、上海市台辦主任金梅、台灣書法家協會會長沈榮槐。記者謝守真／攝影
台北上海雙城論壇多次延期，預計年底將在上海登場，備受關注。在此之前，「上海台北雙城故事展」於26日開幕。在上海的台灣創作者、本次活動策展人的麥子（本名梁忠）指，上海創作者對台北理解有限，在策展過程中需要從飲食、建築到人物逐一溝通。他表示，希望透過作品讓上海民眾看見兩地生活的共同性，減少誤會並促進理解。

「上海台北雙城故事展」26日開幕，由上海市台辦新媒體中心主辦，今年展覽在具有城市文化象徵意義的上海圖書館一樓展廳舉辦，規模較去年首屆更為盛大。上海市台辦主任金梅、上海市台辦副主任王立新、台北市議員秦慧珠、台灣書法家協會會長沈榮槐等兩岸嘉賓皆出席開幕式。

金梅指，上海與台北「一海之隔、情深意長」，上海具有海派文化底蘊與浦東開發開放的成就，而台北不僅保留著傳統文化的精髓，更充滿著現代都市的活力。本次展覽從味覺印象、城市符號到習俗呈現文化相通。她說，文化是維繫民族精神的重要紐帶，交流要「跟上新時代步伐、承載新內涵」。上海今年舉辦逾500場交流活動，未來將持續搭建平台，鼓勵更多普通人成為交流主角。

秦慧珠則稱，今年是雙城故事展第2屆，使兩地故事得以延續。她提到，上海自1291年設縣、台北於1884年建城，兩地歷史背景不同，但早在百年前就已建立連結。她舉香港《亞洲周刊》「20世紀中文小說一百強」中上海與台北作家皆入榜為例，指兩地在文學與情感上相互牽繫。

談到雙城論壇，她說，自2010年創辦後已累積40份合作協議，涵蓋歷史文化、城市建設與科技創新等領域。此次展覽延續民間故事與城市互動，以文化作為兩地連結的橋梁。2年前台北市長蔣萬安赴上海時以「雙城好、兩岸好」為致詞核心，強調上海與台北的地位都十分重要，而兩城的友誼在越是艱難的時刻，越要持續展現兩地「金石」一般的友誼，更多交流交往。

她強調，唯有交流才能增加理解與互相關心，化解外界的誤會。希望雙城故事持續延續、展覽得以長辦，兩岸之間的情誼與和平能更為深厚，成為兩市乃至兩岸最穩固的橋梁。

麥子會後受訪說，今年約3至4位台北創作者，其餘為上海藝術家，相較去年全由上海作者，他希望提升代表性。他稱最難的是大陸對台北理解有限，需逐一提供切入點。他說，有創作者發現兩地共同性，如皆有「西門」、城牆、依河靠海並以貿易發展。若有下一屆，作品形式可擴大，不侷限於繪畫。

談及兩岸交流，麥子說，文化互動本質應著眼生活經驗，而非政治立場。他舉例，大陸日常語彙如「小資」、部分台味飲食近年愈發普及；而大陸許多食品、咖啡豆也出自台商工廠，是民眾生活的一部分。他認為，故事展盼呈現兩地既熟悉又陌生的面向，讓雙方看到更多共同點，「不用那麼害怕」，而能從細節理解彼此。

台北市議員秦慧珠26日表示，雙城故事展延續兩地情誼，上海與台北在文學與情感上相互牽繫。她指出雙城論壇累積多項合作，強調唯有交流才能增進理解，盼兩城友誼與和平長續。記者謝守真／攝影
上海台北雙城故事展26日上午開幕，本次展覽除展出119幅滬台共同記憶的繪畫作品，還設置台灣夜市攤位區，提供紀念印章與套圈圈體驗，讓上海市民感受台灣傳統夜市文化。記者謝守真／攝影
「上海台北雙城故事展」26日上午在上海圖書館一樓展廳開幕。記者謝守真／攝影
上海市台辦主任金梅26日出席「上海台北雙城故事展」開幕式致詞稱，兩地文化相通，展覽呈現從味覺到城市符號的連結，並表示上海將持續搭平台促進民間交流。記者謝守真／攝影
