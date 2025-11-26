快訊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發大陸網友抨擊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

有大陸網友發帖稱，在杭州蕭山國際機場遇健全印度人使用輪椅，迅速引發批評，稱該行為被浪費公共資源，不應為健全的人提供輪椅。機場則回應稱，印度人使用的是航空公司的輪椅，並非機場提供。

大陸各社交媒體上也出現大量抱怨印度人在全球各地機場坐輪椅的帖子。有大陸網民稱「這股風還是吹到了中國！」

據陝西省新聞出版局主管新媒體「向陽視頻」報導，杭州蕭山國際機場客服回應稱，機場的輪椅都是在安檢外使用的，網傳圖片中印度人所使用的輪椅是在安檢內，輪椅並非機場提供，應該是航空公司自己的輪椅。

近日大陸網上爆出多起與印度人相關的負面新聞。上游新聞報導，23日，有網友稱印度遊客在義烏夜市涉嫌偷女裝，被發現後圍堵老闆娘，相關影片在社交平台熱傳。警方回應稱，經核實是外國人「忘記支付」其中1件衣服費用，後經溝通雙方誤會解除，並已現場支付。

本月中，還有遊客拍攝到3名印度遊客在江西廬山景區的保護區內脫衣洗澡、挪用救生圈戲水，相關詞條登上熱搜。景區14日發布通告稱，事發今年4月、近日在網上發布並引發關注。景區正加強規範化管理，對管理疏漏深表歉意。

據印度媒體報導，上周1趟自德里飛往美國洛杉磯的班機，在候機室，就出現數十位坐著輪椅，等候登機的「健全人」，被稱為「輪椅黨」。

