陝西民間借貸平台爆雷 曾獲官方宣傳千人血本無歸

中央社／ 台北25日電

中國陝西韓城一家民間借貸平台爆發兌付危機，影響上千名投資者。該平台是經當地政府批准的借貸服務機構，並多次得到黨媒宣傳。韓城市政府辦工作人員表示，已有政府相關部門處理此事。

據陸媒奔流新聞報導，韓城市民楊小姐今年7月底投入人民幣80餘萬元（約新台幣350萬元），預計每月可獲7000餘元的收益，但在第一個月20號支付利息時就延遲了4、5天。到9月更聽說「爆雷」了，至今再也沒有拿到約定好的利息，也拿不回本金。

韓小姐表示，她之前不太相信這類機構，但看到周圍有人10年前就開始投資，一直運行穩定，加上政府參與，最終才決定投入。

張先生也有同樣遭遇，他從2015年就開始將30萬元現金投資到韓城市民間借貸登記服務中心。之後他把每月的利息也持續投入，截至現在已經投入了近70萬元，但是目前也拿不回一分錢。

公開資料顯示，韓城市民間借貸登記服務中心成立於2014年6月，是經韓城市政府批准設立的陜西省首家民間借貸服務機構。該中心從設立之初就帶有明確的政策使命，被定位為「規範民間融資、支持中小微企業」的金融創新平台。

中共韓城市委機關報「韓城日報」曾多次對其進行專題報導，稱讚其「為閒散資金找到了方便、高效、安全的投資渠道」。在官方宣傳中，該平台被塑造為政府主導的合規金融試點，多位出借人也曾公開表示對其「政府背景」下的運營充滿信心。

受訪市民表示，今年9月中旬，平台兌付困難的消息不脛而走，迅速引發擠兌。儘管中心負責人出面承諾給時間籌錢，但仍未能阻止恐慌蔓延。「涉及的出借人員估計上千人，目前政府已經承諾解決此事，答應在本月末會給我們返還一部分資金，但到現在看不到此事的進展。」

報導指出，韓城市民間借貸登記服務中心多次發布資產處置公告，稱該公司擬面向社會公開處置償債資產，用於妥善清退出借人資金。韓城市金融服務中心工作人員表示，處置資產一事屬實。

相關新聞

「網紅經濟」不再？ 主播紛撤離 杭州網紅大樓租金腰斬

杭州知名「網紅大樓」麗晶國際大廈，是一座坐落於錢塘江畔的30萬平米大樓，巔峰時期，樓內匯聚近2萬名主播與從業者，市場上甚...

魯男在麵條廠「搓飛機」上網賣 媒體：不是創新是作惡

央視「財經調查」欄目23日報導，山東濱州鄒平市魏橋鎮男子在院子裡製造「三無飛機」，他公開售賣的飛機，沒有型號合格證、生產...

人潮逼爆香港故宮古埃及展 「法老貓」炒貴2倍

香港西九故宮文化博物館「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」近日成為全城焦點，首個周末即逼爆場館，人潮擠滿展區，周邊商品亦快...

「十五五」計畫… 未來5年 中國將尋找「第二個地球」

「未來五年，我們要去尋找『地球2.0』」，中國科學院院士、中國科學院國家空間科學中心主任王赤24日表示，「十五五」期間，...

李小龍85歲冥誕 港鐵展「無形之道」 呈現巨星武術精神

今年是李小龍誕生85周年，港鐵與李小龍基金會及香港文化博物館聯手舉辦「李小龍誕生85周年紀念展：無形之道」，選址香港站及...

國際奧委會宣布：排壇傳奇郎平 獲教練終身成就獎

國際奧委會24日宣布，來自中國的排球教練郎平和來自古巴的摔跤教練勞爾-德-赫蘇斯-特魯希略-迪亞斯獲得國際奧委會教練終身...

