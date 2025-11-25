堅守獨立閱讀19年 北京豆瓣書店不堪壓力將歇業

快訊

中央社／ 台北25日電

在北京開業19年的獨立書店豆瓣因不堪電商興起與龐大的租金壓力，於近期宣布即將歇業。許多在地書迷聽到消息感到惋惜，感嘆獨立書店在中國圖書市場越來越難生存。

豆瓣書店位於北京大學與清華大學之間，全盛時期曾有4家店，除了北京以外，曾在四川大學、西南大學與武漢大學設有分店。書店成立19年以來，只賣出版社的滯銷書、庫存書籍，即打折書，以實惠的價格給予愛書者一個藏書、讀書的空間。

隨著網路興起、全球視聽與閱讀時代變遷，書店兼作百貨店、咖啡店時有所見，中國也不例外，在各行各業都「內捲」的情況下，在中國甚至出現網紅書店與直播賣書的現象，書店賣的商品不是知識而是氛圍，吆喝叫賣書籍成為日常。當讀者透過網上購買書籍，之後就由大數據操控讀者「選書」的指向與樂趣。

而豆瓣書店從營業至今以來，始終堅持傳統書店的樣貌，它不兼做簡餐咖啡與百貨，堅守選書的獨立性，展現獨立書店精神樣貌。

豆瓣書店老闆娘鄧小姐向中央社表示，成立書店的初衷很簡單，就是想開一間自己喜歡的書店，店內的選書都是自身喜歡的書，「你賣怎樣的書，就會來怎樣的顧客，賣自己喜歡的書，來的就會是喜歡的顧客」，開書店的初衷是取悅自己，而非為了別人。

對於關店的心情，鄧小姐坦言悲傷與解脫的心情都有，但是因為營業壓力太大，在現在的環境之下，難以撐起一年約人民幣20萬元（約台幣80多萬）的租金。

鄧小姐表示，許多讀者知道豆瓣要歇業的消息都感到遺憾，但是也都明白與接受書店關門的決定，因為現今時代下的人看書時間變少，連買紙質書的機會也變少了。

鄧小姐最後說，豆瓣書店成立至今19年，當初開店時也沒想到可以開到19年。「如果當時知道要開19年，可能就不會開了」，並謙虛地說，「賺錢就開，不賺錢就關，沒有為它付出特別多」。

店內從決定閉店後就掛起「從今日起，進入閉店倒數計時」、「豆瓣書店19年」、「江湖再見」的告示。許多在地讀者不捨書店閉店，把握最後時光前來書店挑書與選書，舊雨新知在不到20坪的小小空間齊聚一堂，安靜地沉浸在閱讀中，或是探望慰問店家，或是拍照留下最後的紀念，送別書店。

在市場逼退之下，豆瓣在樸實無華的空間裡，不賣暢銷書或是宣傳書籍，店主最後仍堅持著自由純粹的選書風格。

據中國書刊發行業協會發布的「2024年中國實體書店發展報告」數據顯示，中國獨立實體書店數量從2019年的近3萬家銳減至2024年的1.68萬家，5年內減少了44%，平均每年有超過2600家書店停業。這背後的現象與內容載體改變（從實體書轉變到看螢幕）、網路浪潮與成本壓力息息相關。

除了如豆瓣書店般的人文書店撐不下去外，集閱讀與體驗於一身的網紅書店也難逃書店倒閉潮。廈門的「十點書店」3家店於2024年7月全部關閉，鍾書閣重慶旗艦店2024年9月停業，曾在北京、上海等地有多家分店的言幾又書店也在近年出現經營困境。

北京大學 獨立書店 壓力
