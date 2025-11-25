快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

搭計程車去香港東涌願付730元 司機堅持跳表收費…外籍男這樣說被請下車

香港01／ 謝茜嘉／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

搭計程車跳表是常識吧！網路上流傳一段行車紀錄器影片，有位外籍男子在路邊攔計程車，想去東涌，並直接開口說願意付180元（約台幣730元)。司機拒絕後，外籍男又加到190元（約台幣765元)，但司機仍堅持要照錶收費，最後外籍男只好下車。

網友留言批評，「以為在泰國坐嘟嘟車喔」、「沒錢就去坐捷運或公車啦」。也有人不認同司機把畫面放上網，「他態度也沒有很差，雖然真的會讓人不爽，但也不用把人家臉po上去吧」、「人家又不是不給錢，只是問司機而已，司機還把影片丟上網？問一下也有罪？」

有網友在臉書社團「的士司機資訊網 Taxi」分享這段監視器影片。畫面顯示事發在今年1月23日，但最近才又在網路上瘋傳。影片中，有名外籍男子上車說要去東涌，接著問了一句「how much？（多少錢？）」，司機回他「by meter（照錶）」，外籍男不接受，直接開價180元，司機立刻拒絕。

外籍男想用180元搭去東涌

外籍男繼續殺價，加到190元，說願意付這個價錢，但司機仍然堅持跳表，不斷重複「by meter」。外籍男最後只好下車。司機邊開車邊抱怨，「你神經病喔，在路邊攔車還開價180去東涌」。

網友轟：以為在泰國坐嘟嘟？

不少網友留言表示，「以為在泰國坐嘟嘟車喔」、「到東涌可能全身翻一翻只剩一張100元（約400台幣)啦」、「如果他說300（約台幣1210元)，司機是不是也要『by meter』？」、「去那個地方200塊（約台幣755元)都不夠吧，還敢喊價？」

女子帶輪椅長者截車　的士司機疑無視駛走　港男斥拒載網民不認同

搭的士獅子山隧道費收80元？　乘客問司機驚揭誤會大了：好樣衰呀

文章授權轉載自《香港01》

