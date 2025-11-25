天山腳下…冰天雪地 變成金山銀山

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
冰雪經濟讓大陸農村收入倍增。圖為新疆阿勒泰老人展示如何使用毛皮滑雪板，他已做好今年冬季迎接四方遊客的準備。（新華社）
冰雪經濟讓大陸農村收入倍增。圖為新疆阿勒泰老人展示如何使用毛皮滑雪板，他已做好今年冬季迎接四方遊客的準備。（新華社）

新疆，不僅暑期遊人多，進入隆冬時節，各景區也湧現遊客。位於新疆烏魯木齊縣的絲綢之路山地度假區內銀裝素裹，雪道上游人如織，身著各色滑雪服的雪友從山上飛馳而下，激起陣陣雪霧。

中新社報導，該度假區負責人24日介紹，今年11月15日開板以來，客流量持續攀升。特別是12月1日至5日，烏魯木齊市中小學生將迎來首個「雪假」，預計客流量將進一步增長。

「這片冰天雪地，正在變成老百姓的金山銀山」。烏魯木齊縣水西溝鎮平西梁村黨支部書記李桂琴表示，村裡依託得天獨厚的冰雪資源發展冰雪旅遊，形成滑雪場、民宿集群等業態，賦能鄉村振興。 　　

這個位於天山腳下的村莊，裝扮精緻的特色民宿鱗次櫛比，村民張春婉正在自家民宿的院子裡忙著。「2023年我們將房屋改造成民宿，今年還新建了小木屋提供咖啡等休閑服務」。說，加上丈夫在滑雪場當滑雪教練的收入，家裡的年收入較開民宿前翻了一番。 　　

從小在村裡長大的「90後」巴孜爾別克．阿得里，如今也依靠冰雪經濟吃上「旅遊飯」。他每年從11月中旬忙到第二年3月中旬，當滑雪教練，夏天就帶旅遊團。家裡還開著餐飲店，專門做抓飯、熏馬肉這些新疆特色美食。巴孜爾別克說，冰雪旅遊熱讓村民從「冬閒變冬忙」。

李桂琴說，近年來村裡通過發展旅遊業，不僅讓村民有了更高收入，還吸引外地青年來此創業，引入咖啡屋、小酒吧等新業態，進一步提升村遊吸引力。從新加坡留學歸來的「00後」謝成禹站在自己精心設計的民宿前說：「沒想到新雪季的生意會這麼好。我去年8月來村裡旅遊，決定留在這裡創業，成為新村民」。

如今平西梁村對外開放的民宿達60家，年可接待遊客40萬人次。李桂琴說，冰雪「冷資源」已成為推動鄉村振興的「熱經濟」，讓村民人均收入提高，幸福感顯著提升。

民宿 烏魯木齊 新疆
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義太保市振興金卡關3個月 民眾盼三讀會通過盡快發放

義大利披薩店才爆辱台 台籍民宿老闆帶人用餐送暖再掀論戰：歧視還道謝？

一場颱風讓外地人好奇「宜蘭人家家戶戶都有船？」 在地人曝背後原因

訂房網「最受旅客歡迎的其中一間」 台南違法民宿業者狡辯無效...照罰

相關新聞

天山腳下…冰天雪地 變成金山銀山

新疆，不僅暑期遊人多，進入隆冬時節，各景區也湧現遊客。位於新疆烏魯木齊縣的絲綢之路山地度假區內銀裝素裹，雪道上游人如織，...

遊港不滿！陸女做1事遭罰款5000元 網友揭關鍵原因籲勿重蹈覆轍

來香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。有大陸女生於小紅書發照片與發文，大嘆她來香港做了1件「天真」的事之後，慘被罰款5,000元...

FILA店長備註顧客「買雙鞋子一直嫌貴」 截圖錯發粉絲群引眾怒

大陸網友分享11月23日在河南鄭州一間FILA KIDS給兒子買鞋，後發現竟被員工將聯絡方式備註為「買雙鞋子都嫌貴」。今...

產品打折、員工加薪 陸連鎖餐飲集團西貝店鋪再現人潮

遭預製菜風波重創的大陸連鎖餐飲集團「西貝」，近期連出產品減價及員工加薪兩招以招來生意，40道產品減幅在5%至20%，員工...

「從未上過課」 江科大博導造假案擴大 俄院士資格被摘

自稱擁有「國家重大項目首席科學家」、「俄羅斯工程院外籍院士」等頭銜的江蘇科技大學（江科大）材料科學與工程學院前教授郭偉涉...

跨越百年…魯迅毛背心穿搭 又掀小紅書風潮

最近小紅書平台被一股清奇的風潮刷屏—「魯迅穿搭」再度火了；雷科技報導，一名女博主分享日常穿搭，身旁並列著魯迅那張著名照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。